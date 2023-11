Rozehrávač či křídelní hráč Davis do NBA vystoupil v roce 1977 jako pětka draftu a na konci první sezony byl vyhlášen nováčkem roku. Šestkrát byl zvolen do Utkání hvězd. Po jedenácti sezonách odešel z Phoenixu do Denveru a hrál pak také za Portland. V lize nastoupil do 1033 zápasů základní části a kariéru zakončil s průměrem 18,9 bodu na utkání, dalších 78 startů si připsal v play off. Phoenix v roce 1994 vyřadil z užívání jeho číslo 6.