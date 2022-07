Zraněními sužovaný Williamson prodlouží v New Orleans smlouvu o pět let

První hráč draftu NBA z roku 2019 Zion Williamson prodlouží o pět let smlouvu s New Orleans Pelicans. Kontrakt jednadvacetiletému americkému basketbalistovi garantuje příjem 193 milionů dolarů, a pokud bude v příští sezoně zvolen do All Star týmu nebo získá některé individuální ocenění, zvýší se částka ještě o dalších 38 milionů. Zámořská média o tom informoval hráčův agent Austin Brown.

Foto: @BleacherReport, Twitter Basketbalová hvězda Zion Williamson.Foto : @BleacherReport, Twitter

Článek Pelicans se s Williamsonem dohodli na dlouhodobé spolupráci, přestože jeho dosavadní kariéru v elitní soutěži decimují zdravotní problémy. Za tři roky odehrál jen 85 zápasů, poté co o minulý ročník přišel úplně kvůli zlomenině a operaci pravé nohy. Do premiérové sezony 2019/21, jež byla později přerušena kvůli pandemii koronaviru, naskočil s tříměsíčním zpožděním po zranění kolena z přípravy a stihl v ní nastoupit jen do 24 utkání. Dalších 61 startů přidal v následující sezoně, v níž byl také poprvé zvolen do Utkání hvězd. V soutěži si drží skvělý střelecký průměr 25,7 bodu zápas.

