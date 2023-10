Bitva hvězd. Neporažený Fury chystá KO pro bývalého šampiona. Odměnou je pořádný balík

Pořádné lákadlo také pro fanoušky, kteří uvidí měření sil dvou sportů. „Víte, jaký mám sen? Chci porazit Tysona Furyho!“ věří si před ostře sledovanou bitvou urostlý Kamerunec, který může být vůbec prvním boxerem, jenž si na více než dvoumetrového Brita vyšlápne.

Rány budou létat v saúdskoarabském Rijádu, který se pomalu a jistě rozděluje na dva tábory. A že by v ringu mělo být pořádně živo, svědčí i sebevědomé věty z úst obou aktérů velkolepé bitvy. Výjimkou nebyla ani závěrečná tisková konference, která se znovu nesla v duchu narážek. „Znám tvé údery a vím, že mají nulovou sílu,“ rýpl si Fury do sedmatřicetiletého Ngannoua, jenž v MMA kariéře knokautoval řadu nebezpečných rivalů. „Dobře, nech bradu na místě a poznáš to,“ odvětil bývalý šampion.

„Nemohu změnit to, co si lidé myslí nebo jak se na to dívají, dokud to skutečně nepředvedu a nebudu bojovat. Jediný způsob, jak jejich názor mohu změnit, je, že ukážu, jak umím boxovat. Nemůžete to lidem vyčítat, dokud jim to skutečně neukážete,“ reagoval Kamerunec na narážky, které nejčastěji souvisely s jeho nulovou boxerskou praxí v profesionálním ringu.

Foto: Ahmed Yosri, Reuters V Saúdské Arábii se těší na bitvu mezi boxerským šampionem Tysonem Furym a někdejší hvězdou UFC Francisem Ngannouem.

Ngannou však v nedaleké minulosti patřil mezi významné představitele nejtvrdších úderů v celé UFC. Přesvědčil se o tom také legendární Mike Tyson, pod jehož taktovkou několikrát trénoval. „Tysona (Furyho) poslali k zemi borci, co měli mnohem menší sílu, než má Francis. Takovou ránu, jako má on, jsem ještě nikdy nezažil. Je to skutečný úkaz přírody a stačí mu jedna nebo dvě dobré rány k tomu, aby byl konec,“ chválí stále populární boxer s přezdívkou „Iron Mike“.

Ačkoli organizace WBC neschválila duel jako titulový, vytvořila pro vítěze alespoň pamětní pás s názvem „Rijádský šampion“. O něj se bude bojovat v desetikolovém duelu pod drobnohledem stovek tisíc fanoušků. Drtivá většina si to nenechá ujít z pohodlí domova. „Možná to bude znít trochu divně, ale chci poděkovat Tysonu Furymu, že se mnou bude bojovat. Je to pro něj velké riziko – v sobotu večer by mohl jít předčasně spát. Děkuji mu za jeho odvahu,“ usmál se velezkušený Ngannou, rodák z Batié.

Také neporažený Fury (33-0-1) je přesvědčen o svém triumfu. „Věřím, že moje hra má úroveň, což v sobotu večer sám zjistí. Uvidíme, jestli má odvahu postavit se a rozdat si to s jedničkou těžké váhy ve světě. Nepochybuji o tom, že ho dokážu sejmout,“ nebojí se šampion organizace WBC. „Knokautuji ho během šesti kol. Postavím se na přední nohu a zasypu ho několika údery, prásk a KO,“ vyhlíží možný skalp Fury. „Páni, to vypadá jako scénář z filmu,“ pobavil se vedle sedící rival.

Tajemstvím není ani pořádný balík peněz pro oba aktéry. Zatímco Fury si má podle zahraničních zdrojů vydělá zhruba 50 milionů dolarů (v přepočtu přes 1,1 miliard korun), naopak Ngannou „pouhých“ 10 milionů dolarů (v přepočtu 232 milionů korun). Pro druhého jmenovaného se přesto jedná o značně odlišnou výplatu, než kterou běžně inkasoval za titulové boje v prestižní UFC. Za ten poslední proti Cirylu Ganovi obdržel 600 tisíc dolarů (v přepočtu 1,4 milionů korun).