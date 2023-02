Bojkot kvůli Rusům a Bělorusům schvaluje i legenda: Korupce a šachy jsou už několik let evidentní

Co říkáte na bojkot České boxerské asociace k MS?

Souhlasím s ním, je to celkem logické. Zároveň je to prozřetelné. Myslím si, že se ostatní státy budou přidávat a nastanou nějaké změny. Snad to nezůstane takhle, jak to je. Nejde to dělat tímhle stylem. Na druhou stranu se mi do toho lehce kecá, když nejsem ten sportovec. Když jsem byl aktivní sportovec, tak mi tyhle politické rozhodnutí strašně vadily, protože vaše práce spočívá v tom trénovat a odvádět výsledky. Na tom pak záleží případná účast na MS nebo olympiádě.

Je to dobré rozhodnutí i směrem do budoucnosti?

Když se na to dívám s náhledem do budoucnosti, tak si myslím, že je to dobře. Je to nutné vůči situaci, která se děje. Navíc je to dobré rozhodnutí i směrem k amatérskému boxu. Protože tam, co se poslední dobou děje, tak je to prostě nemožné. Všichni na to nadávají a protestují. Jsou tam prachy, evidentně z Ruska. Zatím se s tím nic velkého neděje. Víceméně je jisté, že tahle situace je neudržitelná a velice brzo se může začít něco dít. Logicky pak budou ty státy, které proti tomu bojovaly od začátku zvýhodněné.

Co by se tedy podle vás mělo dít, aby se situace zlepšila?

Nemůže to vést současná parta lidí, která tam je. Musí se to změnit. Už více let je evidentní, že je tam nějaká korupce, šachy a podobné věci. Takhle to nejde. Amatérský box má obrovské problémy, už několik let mu hrozí vyřazení z olympiády. Pro ten sport jako takový by to byla obrovská škoda. Strašný průšvih. Musí se proto začít něco dít, jinak box skončí někde v propadlišti.

Foto: Jitka Stupková Český boxer Lukáš Konečný se raduje z pásu pro profesionálního mistra Evropy organizace WBO. Archivní foto.Foto : Jitka Stupková

IBA řídí ruský představitel Umar Kremljov, což vzhledem k válečné situaci, která stále trvá, není úplně ideální...

Vhodné to určitě není. Je to ale dlouhodobá záležitost, není to jen poslední dobu. Vedení se snaží měnit už hodně let dozadu, ale vždycky to zůstalo v držení těch stejných lidí, i když se třeba jen změnilo jméno prezidenta asociace.

Navíc se v souvislosti s IBA často mluví o kontroverzních výsledcích, o čemž mimo hovořil i prezident České boxerské asociace Marek Šimák. Co tomu říkáte?

Ty výsledky tu budou tak nějak furt. Nebudou se nám vždycky líbit, což je logické, ale někdy je to opravdu do očí bijící.

Bylo by třeba částečným východiskem, kdyby Rusové a Bělorusové startovali, ale pod jinou vlajkou?

Úplně ne. Určitě by to byl ústupek, to ano, ale za první malej a za druhé, pokud to budou i nadále organizovat ti stejní lidé, tak je to úplně k ničemu. Nic by se nezměnilo. Pokud to bude organizovat nějaká jiná asociace a nechá Rusko a Bělorusko startovat pod neutrální vlajkou, tak oukej.

Box zatím nefiguruje v programu OH 2028 a údajně ještě není jistá ani účast příští rok v Paříži.

To je pravda, vyřazení hrozí i pro příští rok. Myslím si, že je opravdu je naprosto jednoduché to zažehnat. Znovu řeknu, že je potřeba změna celého vedení mezinárodní boxerské asociace IBA. Pokud vím, tak ani poslední olympiáda nebyla pod hlavičkou IBA. Byla pod něčem jiným. A snad tomu tak bude i v nejbližší olympiádě. Zkrátka je to neúnosné. Musí se ale postavit více státu na stranu, kam jsme se postavili my. Udělat si nějakou jinou vlastní asociaci. Během chvíle přestoupí ostatní státy a třeba to MOV bude mít ulehčené při udělování organizace olympijského turnaje.

Jak to tedy vidíte s budoucností boxu na olympijských hrách?

Pokud by byl někdy vyřazený, tak si nemyslím, že by to bylo dlouhodobě. Box tam prostě patří a bude tam. Pevně doufám, že se tu hrozbu vyřazení povede vždy zažehnat. Ale i kdyby se to nepovedlo a jednou by tam nebyl, tak to bude jednou jedinkrát a příště už tam bude. Ti lidí se snad konečně do té doby vzpamatují, změní se vedení a udělá nějaká lehká revoluce.

Naposledy bojkot podpořila Velká Británie, která se přidala k Česku, USA a Irsku. Přidají se i ostatní státy?

Jsem si tím víceméně naprosto jistý.

Mistrovství světa by tím pádem už nemělo takovou váhu...