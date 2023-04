Boxer Polakovič vybojoval prestižní titul regionálního šampiona, slavil i Ducár

Olomoucký rodák v profesionálním ringu ještě neprohrál a na konto si připsal jubilejní desáté vítězství. Nerodilo se ale snadno. Polakovič sice začal výborně a soupeře zasypával přesnými, tvrdými údery. Mexičan ovšem prokázal obrovskou odolnost, rval se, chvílemi Čechovi zatápěl a v závěrečném kole vsadil vše na jednu kartu. Polakovič však jeho náporu odolal a radoval se z vítězství, které mu přiřkli všichni tři bodoví rozhodčí.

„Soupeř mě překvapil. Chtěl jsem to rozehrávat v klidu, což se mi zpočátku dařilo, dostal jsem se do tempa, ale pak už to najednou nešlo ven. Před týdnem jsem byl nemocný, snažil se co nejrychleji vyléčit, měl jsem ale i další zdravotní problémy a zápas byl extrémně fyzicky náročný," vysvětloval po utkání Polakovič.

Foto: Petr Marek Český boxer Pavel Polakovič vybojoval v Olomouci uvolněný pás regionálního šampiona organizace WBC v lehké welterové váze.

Klíčová tak podle něj byla obrana. „Pohlídal jsem si ji, byť pár úderů na spodek jsem schytal. Na hlavu však žádné extra čisté nepadly a to hrálo asi v můj prospěch," konstatoval.

Zároveň přiznal, že urputná bitva mohla dopadnout jakkoliv. „V závěru neměl, co ztratit. Ukázal, že Mexičané jsou nejtvrdší boxeři na světě. Snesou nesmysl do hlavy, dokáží uškodit, nadělat paseku, což ukázal. Technikou se mi nedokázal vyrovnat, ale vůlí a vším, co do toho dal, dosáhl vyrovnaného souboje," podotkl.

S vlastním výkonem spokojen příliš nebyl. „Jsem rád, že jsem prestižní titul vyhrál. Je to pro mě zatím to nejcennější. Chci se ale posouvat dál, a pokud chci boxovat s lepšími soupeři, na vyšší úrovni, takové duely bych měl zvládat trochu jinak. Musím se z toho poučit," prohlásil.

V Česku se představí i v červnu, kdy se v pražské hale Královka utká s africkým protivníkem. „Ještě nevíme, kdo to bude," uvedl s tím, že další plány ho pak zavedou do zahraničí. Výhra, v Olomouci, by Polakoviče ve světovém žebříčku mohla z nynější 154. příčky posunout do první stovky. „Je to obrovský úspěch vzhledem k tomu, že v mé váze bojuje dva tisíce borců. Věřím ale, že se dokáži dostat na ještě vyšší příčky. Jen to chce jít pokorně dál, jít si tvrdě za tím cílem, ať už přijde cokoliv," dodal.

Foto: Jiří Šimeček Vasil Ducár znovu potvrdil post české boxerské jedničky.

Prestižní trofejí, kterou vybojoval, se dosud může z českých bojovníků pochlubit jen jediný, domácí jednička Vasil Ducár. Ten se na Hané představil také, a to ve váze do 91 kg proti úřadujícímu bosenskému mistrovi Džemalu Bošnjakovi a přesvědčivě vyhrál.