Boxerka Bytyqi počtvrté uhájila mistrovský pás organizace WBC

"Našla jsem si takovou taktiku, kdy mi to vyhovovalo, našla jsem si úplně ideální vzdálenost, na čemž jsme pracovali. Bylo to pro mě jako za odměnu, protože vždycky, když se (soupeřka) napřáhla, přiletěl tam můj úder, co to zastavil, a já jsem si říkala: 'A mám tě'. Takže to bylo úplně skvělé," řekla České televizi Bytyqi.