Boxerskou odvetu mezi Usykem a Joshuou bude hostit v srpnu Džidda

Podle původních plánů se mělo boxovat už v květnu, po únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu to naopak vypadalo, že k duelu jen tak nedojde. Usyk se totiž vrátil do vlasti a narukoval do aktivních záloh. V březnu ale dostal od vlády svolení k vycestování, což by mu jinak znemožňovala všeobecná mobilizace.