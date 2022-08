Boxerský šampion Fury znovu překvapil: Chci 15 miliard za Usyka. Do týdne!

I v boxerském důchodu je stále kolem boxerského šampiona organizace WBC Tysona Furyho hodně rušeno. A není divu. Britskému rohovníkovi se nyní otevřela cesta k vysoce žádanému souboji s Ukrajincem Oleksandrem Usykem, kde by byly ve hře všechny světové tituly. Naposledy se to povedlo Lennoxu Lewisovi v roce 1999.

Urostlý Brit je vzájemnému střetu nakloněn, přes sociální sítě ale organizátorům akce stanovil jedno netradiční ultimátum, které se může zdát až šíleně. „Mám vzkaz pro všechny zájemce, kteří chtějí, abych bojoval. Máte sedm dnů na to, tedy do 1. září, abyste přišli s penězi. Pokud ne, tak vám moc děkuji, bylo to super," začal troufale britský rohovník.

Foto: Andrew Couldridge, Reuters Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk dokázal podruhé v kariéře porazit Anthonyho Joshuu a zůstal mistrem světa v těžké váze.Foto : Andrew Couldridge, Reuters

Fury připomněl i to, že nemá zapotřebí se z boxerského důchodu vracet. „Dal jsem vám jasně najevo, že jsem v boxu skončil a jsem velmi šťastný, že jsem tak učinil. Nicméně se vrátím, musí to ale být za astronomickou částku peněz. Nebudu totiž boxovat proti Joshuovi, se kterým bych si to rozdal zadarmo, ale proti nějakému cizinci, který vlastně nikoho nezajímá," vysvětluje rodák z Wythenshawu.

„Pokud chtějí, aby Gypsy King bojoval, musí za to pořádně zaplatit. Za největší boj na světě to musí být největší balík peněz na světě. Mayweather dostal za zápas s Pacquaiem 400 milionů (přibližně 12 miliard korun), já chci za bitvu s Usykem 500 milionů (přibližně 15 miliard korun). Oni ty peníze mají," pokračuje více než dvoumetrový postrach.

Neporažený boxerský mistr světa je přesvědčen, že Usyka porazí. „Je to jen nějaká střední váha, která porazila Anthonyho. Není to moje chyba, že zbil nějakého kulturistou. Není to neúcta k Joshuovi, ale v boxu na špičkové světové úrovni takhle bojovat prostě nemůže. Já bych Usyka porazil po týdenním tréninku," zní odhodlaně z úst britského rohovníka.

Podle nejnovějších informací se ohledně duelu Furyho s Usykem vedou první vážnější debaty, což potvrdil také promotér Frank Warren. „Otázkou není, jestli zápas bude. Ale spíš kdy a kde. Musíme zjistit, kde vygeneruje největší zisk," sdělil Warren pro talkSport.

V úvahu zřejmě opět připadá uspořádání duelu ve Velké Británii, konkrétněji ve Wembley, kde se Furymu povedlo vyprodat souboj s Dillianem Whytem. „Na Millenium Stadium by to nešlo, nevejde se tam stejné množství lidí jako ve Wembley. Pokud by to tedy mělo být ve Velké Británii, musí to být Wembley, kam bychom to chtěli směřovat na konec dubna nebo květen příštího roku," pokračoval úspěšný promotér.