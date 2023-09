Česká kráska září a sní o olympiádě. Nabídky na modeling odmítá

Fotogalerie Foto: Archiv Elišky Zemanové Česká talentovaná kickboxerka Eliška Zemanová. Foto: Archiv Elišky Zemanové Česká talentovaná kickboxerka Eliška Zemanová. Foto: Archiv Elišky Zemanové Česká talentovaná kickboxerka Eliška Zemanová.

Funguje jako na běžícím páse. Na každém turnaji kosí jednu soupeřku za druhou a všechny výhry ani sama nedokáže spočítat. „Mám za sebou opravdu dost zápasů, možná přes 400. Bilanci úplně nevím, ale je tam velká převaha výher,“ říká česká kickboxerka, jejíž trenér Martin Viktorin udává ještě výraznější bilanci. „Možná více než 500 zápasů. Většinu, snad 90%, má vyhraných,“ doplnil.

Zemanová tak pocit vítězství zažívá téměř každou chvíli, naposledy vybojovala mistrovský pás nad Šarlotou Šturcovou v kategorii do 65 kg. „Radost mám vždycky. Teď jsem dala hattrick hattricků, kdy jsem vyhrála ME, MS a znovu ME. Všechno třikrát. Teď je další cíl, příští rok si užít poslední juniorský rok a vyhrát třikrát MS, zase dát hattrick,“ přiblížila plány do budoucna. Jedna meta se jí ale přesto nepovedla naplnit. „Mířila jsem na stovku výher v řadě, ale překazil mi to jeden zápas. Začínáme znovu, jdeme na stovku a možná i výš,“ dívá se dopředu světová jednička ve své kategorii.

Foto: Archiv Elišky Zemanové Talentovaná Eliška Zemanová s tituly.

Kde tedy tkví hlavní recept na úspěch? „Ona ten sport bere nejen jako sport, ale jako životní styl. Když spojíte srdíčko s hlavou, tak to začne fungovat. Baví jí to. Je samozřejmě pracovitá, nic nevynechává. Jezdím s ní od 9 let po všech turnajích a za tu éru nasbírala spoustu zkušeností,“ líčí trenér Viktorin a přiznává, že je obtížné hledat vhodné soupeřky.

Jak už bylo řečeno, nadcházející rok přijde změna. Zemanová bude soupeřit s dospělými, což ale nebude zas tak velká změna. „V Česku mi občas nic jiného nezbývá. Musím jít mezi ženy celkem často a také tam dominuji. Je to skvělá příprava do zahraničí, kde jsem ještě v ženské kategorii nešla,“ prozradila Zemanová, jež dokonce trénuje i proti klukům. „Mají se mnou problém. Když jsme váhově i i výškově vyrovnaní, tak i dominuji.“

Kickboxu se přitom věnuje devátým rokem, v minulosti nabrala jiný směr. „Jako malinká holčička jsem dělala mažoretky, ale věděla jsem, že to nebude pro mě. Přešla jsem na fotbal, který zase dělal můj bratr,“ vrací se do minulosti a vysvětluje, kde vzniklo první spojení s bojovým uměním. „Jeli jsme z tréninku a můj taťka cíleně položil otázku na bratra, zda by nechtěl začít s kickboxem. Ozvala jsem se já a teď je to tak, jak to je,“ usmívá se česká kráska.

Tento tradiční bojový sport staví do popředí, chce se stát jeho hvězdou. „Kickbox se mi neuvěřitelně líbí, nejvíc z bojových umění. Je nekrásnější. Nechci to zakřiknout, ale přijde mi, že se žene do popředí. Možná bych chtěla být i takovou tváří, která ho bude pomáhat hnát dopředu,“ přála by si Zemanová.

Vidí se také na olympijských hrách, v jejichž programu by kickbox mohl v nadcházejících letech figurovat. „Hodně se mluví o tom, že tam bude. Tuším, že v roce 2028. Mířím tam a doufám, že se mi to povede. Myslím si, že je to jedna z věcí, která kickbox žene kupředu,“ přemýšlí 17letá studentka sportovního lycea, která studijní život musí kloubit s tím sportovním. „Pondělí mám plavání a úterý, středa mám atletické tréninky, které mi taky trochu pomáhají v případě. Po škole mám trénink kickboxu a takhle se to opakuje,“ přibližuje každodenní rutinu.