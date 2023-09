Jak turnaj hodnotíte?

Bylo to super. Nějakým způsobem to bylo jiné než předešlé galavečery, ale nedokážu popsat čím. Asi tím pocitem. Podařilo se nám vytvořit to, co jsme chtěli. Správné publikum, které chodí na naše turnaje. Byli tu příjemní lidé, což se stalo už v Oberhausenu, a jsme za to hrozně rádi. Byla tu i super atmosféra, například v době, kdy nastupoval oblíbenec Christian Jungwirth. Ten hype a zpěv celé haly byl famózní. Celkově jsem z toho měl dobrý pocit.

Měli jste vyprodáno?

Měli, do posledního místa. Povedlo se nám to už měsíc před turnajem. Kapacita byla pod 10 tisíc fanoušků a bylo super, že se nám to podařilo. Frankfurt je vždycky takový a ukazuje nám to, že bychom měli jít do větších a větších hal.

Je snazší vyprodat českou, nebo německou halu? Když srovnáme například Ostravu a Frankfurt.

Jsou to podobná města, mají věrné fanoušky a jsou na podobné úrovni. Možná se lépe prodává Frankfurt, ale hala je o něco menší než v Ostravě. Je pravda, že ve Frankfurtu jsme byli už několikrát a lidi viděli, že děláme skvělou show. Díky tomu si kupují lístky už při oznámení turnaje, když ještě nejsou na kartě žádná super jména. Dokonce polovina haly byla prodána ještě před oznámením velkých jmen.

Jaký turnaj byl z hlediska rychlosti vyprodaný nejdříve?

Štvanice. Teď nevím, zda loňská, nebo letošní, ale určitě ta. Frankfurt je právě pro německé publikum taková Štvanice. Ikonické a nádherné město. Lidi, co tam byli ze zahraničí a přišli tam kvůli našemu turnaji, si řekli: Wow, to jsem nečekal.

Zpět k turnaji ve Frankfurtu, kde se do finále projektu Tipsport Gamechanger dostali Srb Bojan Veličkovič a Řek Andreas Michailidis. Jsou tato dvě jména pro vás překvapením?

U Michailidise jsem měl očekávání. Od začátku jsem cítil, že by to mohl být vítěz celé pyramidy. Zas na druhou stranu jsem byl překvapený, jak to Davidovi Kozmovi v semifinále vůbec nevyšlo. V týmu jsme vedli debaty, zda se mu povede vyhrát, a měli jsme na to různé názory. Nakonec to vypadalo až příliš jednoduše. David se do zápasu vůbec nedostal a dopadlo to tak, jak to dopadlo. V týmu dokonce měli zajímavou taktiku, ještě před zápasem. Tím, že Kozmovi trvá déle, než se do toho dostane, tak to teď udělali tak, že v šatně s ním odjeli jedno plnohodnotné kolo, aby to už měl za sebou a v zápase byl připravený. To se nakonec nestalo…

Jak jste viděl konec zápasu? Hodně lidí říká, že některé údery ze strany Veličkoviče už byly zbytečné a sudí mohl zakročit dřív.

Bylo to strašně rychlé. Bojan se dokonce sám po zápase omlouval. Mrzelo ho to, nechtěl ho dál bít, ale zkrátka musel, protože zápas neskončil. Navíc víme, že David je nesmrtelný a dokáže utéct i z těžkých situací.

Oba semifinálové souboje skončily již v prvním kole.

Ukázalo se, že jsou to vyrovnané duely. Divákům jsme přinesli to nejlepší, co se v Evropě ve veltrové váze dá poskládat. Jsme hrdí, že to bylo tak zajímavé, a možná to dopadlo tak, jak jsme nečekali. I to svědčí o kvalitě bojovníků. Bojan ukázal na to, že to má a ve finále to bude mít proti Michailidisovi hodně složité. Ten je totiž na svoji váhu obrovský, ani nevím, zda jsem někoho takového někdy viděl. Během vážení vypadá doslova jak řecký bůh vytesaný do kamene. Je to velký sympaťák, který to má v hlavě srovnané. Bojovník, kterého se každý bude obávat. Bojan bude mít velmi těžké vymyslet, co na něj bude fungovat. Roli budou hrát zkušenosti. Oba byli v UFC a měli velké zápasy. Bude to epické vyvrcholení pyramidy, kam se probili ti nejlepší.

Kozma ale stále není definitivně ze hry, diváci ho mohou svými hlasy vrátit zpět do rezervního zápasu. Kdyby ho skutečně vybrali, může se toho zříct?

Diváci ho podle mě vyberou, vyhraje o parník. Jde ale o to, že jsme všechny účastníky dali zpět do hlasování podle pravidel. Bojovníci pak mají nárok říct, že do toho nejdou. To se klidně může stát. Člověk nikdy neví. Když ale jde štěstí naproti, tak to občas vyjde. Klidně se může stát, že se jeden z finalistů v přípravě zraní. Mají čtyři zápasy ročně, což je extrémně náročné. Jdou na hranu a lehce se může stát, že přijdou zdravotní problémy a tím pádem i šance pro náhradníky.

Finále se uskuteční 29. prosince v pražské O2 areně. Vybírali jste to podle toho, že se jedná o největší arénu?

Největší hala a jedná se o největší projekt v historii evropského MMA. Jdeme do finále, kde budou největší peníze (vítěz obdrží více než 7 milionů korun), a teď to bude obzvlášť sledovat celý svět. My zkrátka chceme, aby viděli 20 tisíc lidí v hale a to nejlepší, co umíme.

Není pro české fanoušky přece jen škoda, že to bude bez Kozmy?

Myslím si, že ne, já to takhle nevnímám. Je to pyramida, kde jdou dopředu ti nejlepší. Všichni chceme vidět ty nejlepší a o tom ten sport je, a proto nás přitahuje. I proto si čeští a slovenští fanoušci hodně oblíbili například Belgičana Losene Keitu. Je to zahraniční bojovník, ale je tak skvělý, že mu všichni fandíme a chceme ho vidět bojovat. Tenhle sport je univerzální.

Co dál s Kozmou? Mohl by zabojovat o titul ve veltrové divizi, která je aktuálně bez šampiona?

Je tam hodně možností. Záleží, v jaké bude formě a zda se třeba bude chtít vrátit bývalý šampion Kaik Brito. Je tam i další jméno, které se hodně skloňuje jako možnost. Nesmíme zapomenout ani na další špičkové bojovníky. Z pyramidy nám vypadla další jména, která určitě budou chtít v budoucnu sahat po titulu. 77 máme nejvíc nabitou v Evropě a bude z čeho vybírat. Ale myslím si, že to záleží právě na Kozmovi s Britem. Zřejmě to bude mít rychlé tempo. Jednak oznámení titulového zápasu ve veltru a následná obhajoba.

Co střední váha, kde na vyzyvatele čeká šampion Patrik Kincl? Teď si o titulovou šanci fantasticky řekl například Kerim Engizek.

Je to sympatické, ale je potřeba říct, že jsou tu i další kandidáti. Spíš bych řekl, že Kerima před touto možností bude čekat ještě jeden zápas, byť jeho skóre ho kvalifikuje na to, že by to mohlo přijít už teď. Ale já osobně bych to viděl až po dalším duelu. Větší šance by tam byla v případě, kdy by Vlasto Čepo prohrál následující zápas v Bratislavě. To by bylo ještě víc na programu dne.

Už máte v hlavě nějaký termín? Stihlo by se to ještě letos?

Spíš letos, bylo by to zřejmě lepší. Uvidíme, jak to půjde dál.

Dočkali jste se i nové šampionky, kterou je Němka Katharina Dalisdaová. Jak těžké jí teď bude hledat adekvátní vyzyvatelky?

Bude to těžké, protože je v žebříčku FightMatrix na 28. místě a v ženských divizích je to složitější. Ale tím, že jsme dnes větší, tak máme daleko více nabídek a máme to čím dosadit.

Ve Frankfurtu se měl poprvé v kleci objevit i Martin Fenin, jehož zápas rovněž s bývalým fotbalistou Kevinem Pannewitzem byl nakonec zrušen. Proč tomu tak bylo?

Nenaplnilo to očekávání, která jsme měli. Máme za sebou nějaké projekty, kde byli lidé, kteří byli mimo formu a možná i mentálně potřebovali trochu usměrnit. MMA je dalo v pozitivním smyslu do latě a změnilo jim život. Viděli jsme to například v Projektu Y, kde byly Eva Borodáčová nebo Kateřina „Kundosaki“ Klinderová. Něco takového jsme čekali i v tomto projektu, ale nestalo se to. Bylo to hodně náročné a investovali jsme obrovské peníze, které jsme mohli dát někam jinam. Stále se nám nedařilo hodit to na koleje, a to z různých důvodů. Jednu dobu nebyl Martin v dostižení a měl problém s disciplínou, to stejné i Kevin. Říkali jsme, že je tu další spousta lidí, co by byla za takovou šanci ráda. Raději to dáme právě těmto lidem, když tito kluci se na to necítí a nejde to s nimi.

Už víte komu?

V Německu budeme ohlašovat nový projekt, Projekt Y. Dáme šanci běžným ženám, které nemají s bojovými sporty zkušenosti, stejně jako to bylo u nás. Chceme, abychom viděli, jak se z běžného člověka stane atlet, naučí se MMA a postaví se do klece, kde udělá hezký zápas. Tu cestu ukážeme divákům, se kterými se i my můžeme naučit různé techniky a víc poznáme sport na nich samotných.

Litujete zpětně toho, že jste zkoušeli uspořádat souboj dvou bývalých fotbalistů?

Ne, to vůbec ne. Člověk musí riskovat a někdy to prostě nevyjde. Je nám samozřejmě líto peněz, které jsme tím spálili, ale zase jsme se naučili další věci, které dělat a nedělat. Víme, kam to budeme směrovat zase příště a poučili jsme se z toho.

Přitom se Fenin uměl kousnout a v gymu trénoval i několikrát týdně…

Měl takové chvíle. V gymu třeba nebyl dva měsíce, pak jsme si zavolali a ptali jsme se, co se děje. Najednou začal makat každý den, dokonce šel na kemp s Josefem Králem. Dřel jako kůň. Měl takové momenty. Jednou nahoru, jednou dolů.

Budete ještě někdy dělat podobný projekt? Například další dva bývalé sportovce?