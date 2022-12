Český boxer v netradiční roli. Musím se připravit, abych neplácal blbosti, směje se Ducár

Čtyřiatřicetiletý Fury je i tentokrát pasován do role velkého favorita, avšak Chisorovi motivace nechybí. O čtyři roky starší boxerský veterán by v případě prohry pravděpodobně ukončil kariéru. Pokud by dokázal překvapit a získal by titul, tak se fanoušci jistě dočkají pokračování. „Favorizuji Furyho, myslím si, že je to favorit pro všechny fanoušky boxu. Je to velká osobnost. Potkal jsem ho i naživo a je to velký sympaťák, který má za sebou velký příběh," dodává Ducár.