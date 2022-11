Šimák střídá Žáčka v čele České boxerské asociace

Bývalý reprezentant Šimák chce asociaci, ve které dosud působil jako předseda trenérské rady, modernizovat. "Je to pro mě velká příležitost vrátit boxu, co mi do života dal. Rád bych, aby byl box opět vnímán s určitou prestiží," uvedl nový šéf českého boxu v tiskové zprávě ČBA.