Český talent míří za další medailí! Dalším plánem je obhajoba

Multitalentovaná česká sportovkyně Viktorie Jílková půjde znovu do akce. Již tuto neděli odletí na mezinárodní turnaj v boxu do španělského Alicante, kde bude startovat v kategorii kadetek do 60 kilogramů. Jednat se bude o „přípravu“ před červencovým ME v boxu v Rumunsku, kde bude šestnáctiletá česká boxerka obhajovat zlatou medaili.

Foto: Třasák/Sportegy Talentovaná Češka Viktorie Jílková. Ilustrační foto.

Článek Pro Jílkovou se bude jednat o další těžkou zkoušku, při které by znovu měla cinknout některá z medailí. Podle slov otce Lukáše Jílka se ale bude jednat o silně obsazený turnaj, kam se sjedou všechny země, které se nezúčastní mezinárodních turnajů spojené s účastí ruských a běloruských sportovců. Šampionát startuje 15. května a končí 21. května Příprava multitalentované české sportovkyně a následné formování na turnaj probíhalo jak v českých, tak v polských podmínkách, kde dokonce Jílková měla možnost nabrat zkušenosti po boku mistryně ME. Jílková se navíc průběžně připravuje i v thajském boxu, ve kterém letos proběhne šampionát v Turecku, kde bude obhajovat zlatou medaili. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený 𝕍𝕚𝕜i 𝕁𝕚́𝕝𝕜𝕠𝕧𝕒́ 🇨🇿 (@viktoriejilkova13) Těžit bude chtít i ze svých předchozích skalpů v bojových sportech. „Viki má slušnou bilanci. V boxu má 60 výher a 2 prohry, v thajském boxu je bez porážky a má 27 výher. V K-1 uspěla v deseti případech a prohrála jedinkrát," popisuje Lukáš Jílek, otec Viktorie. „Zdravotní stav je dobrý, zatím žádné úrazy. Teď je před námi Španělsko, kde chceme uspět," má jasno. Zapomenout se nesmí ani na progres v hokejovém světě, který šestnáctiletá Česka rozhodně nedává na vedlejší kolej. Jílkové se totiž v lednu letošního roku povedlo reprezentační výběr do 16 let v roli kapitánky dovést až ke zlaté medaili na juniorské olympiádě v Itálii. Následovalo povýšení. Šestnáctiletá sportovkyně nově bude nastupovat za reprezentaci do 18 let. S kombinací těchto všech sportů může přijít dilema, a to především časové. „Směřovat do zatím necháme ve všech těchto sportech stejně. Vše se navzájem doplňuje a pomáhá. Funguje to, tak proč to měnit," vysvětlil Jílek. Bojové sporty Bartl na ústecké GP v boxu prohrál až ve finále s vicemistrem světa

