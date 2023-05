Bartl na ústecké GP v boxu prohrál až ve finále s vicemistrem světa

Bartl v Ústí nad Labem knokautoval krajana Pavla Mozgu, Maksyma Molodana z Ukrajiny porazil na body 3:2 a v semifinále proti němu nenastoupil Angličan Harris Akbar. Jonesovi, který na předloňském světovém šampionátu získal stříbro ve welterové váze do 67 kg, podlehl na body 0:5. Američané se v Ústí nad Labem představili vůbec poprvé.

Novák postoupil po dvou výhrách do semifinále váhy do 63,5 kg, ve kterém nenastoupil proti pozdějšímu vítězi Deanu Clancymu z Irska. Vicemistryně Evropy Bernardová skončila třetí v kategorii do 60 kg, kterou ovládla hvězdná Irka Kellie Harringtonová, olympijská vítězka a mistryně světa.