Další titul! Šestnáctiletý talent znovu neměl v Česku konkurenci

„V prvním kole jsem porazila soupeřku z Prostějova hned v prvním kole. Druhý jsem měla proti kamarádce, kterou znám a vyhrála jsem 5:0 na body. Sedělo mi to byl to pěkný zápas," hodnotí multitalentovaná Jílková.

Kapitánka dívčí hokejové reprezentace do 16 let vyhrála i nedělní finále. Znovu jednoznačným způsobem. „Soupeřka byla z Prahy a byla hodně šikovná a dobrá. Měla zajímavý styl, ale poradila jsem si s ní a vyhrála 5:0 na body," dodává Jílková, která tak do své sbírky přidává další cenný úspěch.