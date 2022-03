Divoký souboj s krvavou příchutí! Česká jednička se musela před soupeřem sklonit

Jako první do ringu vstoupil Ducár, kterého posléze následoval šampion organizace WBA Mike Perez. A byl to právě Kubánec, který při opatrném úvodu zápasu přeci jenom těžil z větší aktivity a na soka vyvíjel tlak. V následujících minutách se rozjela slušná přestřelka, ve které se dobře trefoval také Ducár.

Velezkušenému Perezovi hrálo vše do karet, po polovině zápasu měl nabodováno. Ducár tak potřeboval přitlačit, což se sice dařilo, avšak urputný kubánský boxer duel kontroloval a naopak sám nekompromisně trefoval. Přesto se Kubánec dostal do problémů. V desátém kole po krátkém klinči nesportovně trefil Ducára do suspenzoru a vysloužil si bod dolů.

Pereze to zdravě naštvalo a dostal se do skvělé ofenzivní jízdy, která Ducárovi rozhodně nechutnala. Po dělovkách na spodek a vršek musel být český boxer poprvé počítán a problémy byly na světě. Ducár sice vydržel do konce desátého kola, avšak do dalšího již nenastoupil, zřejmě kvůli zdravotním problémům. Interkontinentální titul tak zůstal v rukou šestatřicetiletého Pereze.