Drsný útok, olympijské vítězce šlo o život

„Jaký větší důkaz policie chce. Stačí si vzpomenout na krev na podlaze mého bytu. Myslím na to, co chybělo k tomu, aby to všechno skončilo mojí smrtí. Nejspíš mě zachránilo judo, že jsem unikla," kroutila hlavou nad jasnými důkazy, že čelila drsnému ataku. „Myšlenkami jsem s těmi lidmi, kteří už nemohou říct to samé, co já," dodala ve vzkazu, z nějž mrazí v zádech Margaux Pinotová.