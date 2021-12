Dvě zlata a dvě děti? Navyšovat chci oboje, ale doma mám stopku, směje se Krpálek

Český sport má staronového krále, korunku si na hlavu opět nasadil judista Lukáš Krpálek. Před pěti lety anketu Sportovec roku ovládl jako jediný český vítěz z her v Riu suverénně, v roce 2019 vyhrál znovu a letos díky dalšímu olympijskému zlatu z Tokia svůj triumf zopakoval. Co ho žene dál a jak by on sám v anketě hlasoval? O tom se rozpovídal v podcastu Mixzóna.

Foto: Sport.cz Hostem podcastu Mixzóna byl Lukáš KrpálekFoto : Sport.cz

Článek Po hrách v Tokiu stihl dva týdny na lodi, částečně vyzrazené překvapení pro manželku v podobě exotické dovolené s rodinou svého zlatého olympijského parťáka Jiřího Prskavce, pak dobrodružná mise po Mongolsku, kde se sjížděli pozdravit českého obra z celé země. „Gubernátoři jeli třeba 500 kilometrů. Jenže to není jako 500 kilometrů u nás, tam je to cesta na celý den,“ popisoval. „Až jsem si říkal, že si řízení musím vyzkoušet a byl to neskutečný zážitek, když kolem běhaly krávy,“ nadšeně líčil jeden ze svých podzimních prožitků. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Lukas Krpalek (@lukaskrpalek) Pak už přišlo období vyhlašování anket. Český judista roku, ocenění od evropské federace, nominace na nejlepšího světového judistu a teď třetí triumf v domácí anketě Sportovec roku… „Když se podíváte na tu desítku, je to jeden lepší sportovec než druhý, hlasujícím nezávidím,“ vykládal v Mixzóně Krpálek a přišel i s originálním způsobem, jak nejlepší české sportovce ocenit. Pro vítěze ankety Sportovec roku Lukáše Krpálka je velkou motivací další olympiádaVideo : Sport.cz Teď už se ale opět vrhá do přípravy, motivací mu je další olympiáda v Paříži. A nejde jen o medaile. „Chtěl bych, aby mě viděla rodina. V Riu to nešlo kvůli tomu, že se nám Tonda narodil měsíc před olympiádou, do Tokia jsme všechno měli naplánované, bohužel to nakonec bylo bez diváků,“ popisoval otec dvou dětí a majitel stejného počtu olympijských medailí. „Kde bych ten počet chtěl ještě navyšovat? Rád bych v obou kategoriích, v té rodinné mám bohužel zatím stopku,“ směje se. „Manželka o tom nechce slyšet a já se jí nedivím, protože je to samozřejmě velmi náročné s těmi našimi dvěma divochy, když dost času trávím v zahraničí,“ uvědomuje si Krpálek. Podcasty Ještě si nepřipadám trapná. Poslední sezona? Špotáková už má jasno

