Extrémní tréninky boxerského šampiona Usyka! V bazénu dokonce ztratil vědomí

„Rozhodně se ale nemůžete vzdát. Když se vzdáte, neznamená to, že jste bojovali. Je to bod zlomu, kterého během boje určitě dosáhnete. Každý sportovec ví, co to je. Člověk si řekne, že to udělá příště, ale takhle to nefunguje," dodal ukrajinský šampion, kterému se koncem srpna povedlo podruhé v kariéře porazit Brita Joshuu a obhájit světové tituly organizací WBA, WBO, IBF a IBO.