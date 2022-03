Fotbalový bavič Švancara knockoutoval českou legendu! Ta okusila i tvrdost ženských pěstí

V ringu se představila také česká boxerská legenda Lukáš Konečný, která se rámci exhibice utkala hned se třemi protivníky – boxerkou Lilianou Kmentovou, podnikatelem Petrosem Karidisem a bývalým profesionálním fotbalistou Petrem Švancarou. V případě, že se jednomu z nich povedlo vydržet celé tři minuty, znamenalo by to zisk 10 tisíc korun na dobrou věc.

Jako první šla do akce Kmentová, jednalo se tedy o zápas muže proti ženě. A podle toho to také vypadlo. Konečný se do akce moc nedostával, spíše se pohyboval a sem tam poslal nějaký ten úder. Duel nakonec vítěze nenabídl. V zábavném duchu se nesl také zápas proti Karidisovi. Tentokráte už došlo k větší akci, přesto úspěšný podnikatel vydržel až do poslední vteřiny a rovněž vybojoval tučnou sumu peněz.