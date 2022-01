Fury si ani tentokrát nebral servítky. Pustil se do Joshuy i Usyka

Je takový, jaký je. Mimo trénování tráví volný čas také na sociálních sítích, kde neustále budí pozornost troufalými výroky. Není tomu přitom dávno, co se Fury pustil i do MMA zápasníka Francise Ngannoua a rázem se rozjela poměrně zajímavá debata ohledně vzájemného zápasu v boxu. Druhý jmenovaný však má v současné době jiné starosti, za pár dnů ho čeká titulová bitva v těžké váze UFC. Pak by případný zápas mohl být na pořadu dne, Kamerunce totiž láká přechod do boxerského světa, kde by si přišel na tučnější balík peněz.