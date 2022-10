Jako namazaný stroj! Český šampion byl v ráži a utnul domácího miláčka. Na soupeře dokonce pořvával

V ní znovu dominoval právě Ducár, který potvrdil post domácí jedničky a precizním výkonem, jenž mu sebral hodně sil, pomalu a jistě rozbíjel soupeře. Urputně se bránící Pejsar se sice během deseti kol nedostal do výraznějších problémů, zároveň ale šampiona mockrát neohrozil a ani napodruhé ho nedokázal porazit. „Soupeř boxoval hodně defenzivním stylem, bylo těžké přes to přecházet. Nechtěl vůbec útočit, do zabetonované obrany se těžko dostává," vysvětlil Ducár, proč soupeře nedostal ani jednou do počítání.