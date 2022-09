Titulová bitva, ve které to pořádně jiskří! Český šampion to bude chtít soupeři za drzé chování spočítat

Zápas, který se po necelých dvou letech dočkal odvety. Vasil Ducár půjde v roli titulového držitele obhajovat na turnaji Plzeňský ring pás šampiona křížové váhy proti o sedm let staršímu Václavu Pejsarovi. V roce 2020 se z výhry radoval právě Ducár, kterému se rivala povedlo ukončit již ve třetím kole. Jak tomu bude nyní?

Manipulátor, lhář, cvičená opice. Podívejte se na výměnu názorů před boxerskou bitvou Ducár vs. PejsarVideo : Sport.cz

„Dřív jsme byli kámoši, trénovali jsme, spárovali jsme, ale teď je vztah trochu jiný. Pro mě je Vasil v tuhle chvíli manipulátor, možná do jisté míry i trochu lhář, protože se do mě obouvá a říká věci, které nejsou pravda," začal Pejsar.

„Ztratil u mě kredit, není to pro mě pravý šampion. Pravý šampion by měl být rovný chlap a ne cvičená opice, která se skloní před každou výplatou," pokračoval zkušený boxer, jenž dokonce přiznal, že mu v zápase drží palce i sportovci z konkurenční tělocvičny, což zaskočilo především Ducárova trenéra Michala Vančuru.

Král křížové váhy Ducár si uvolněnou atmosféru z tiskové konference přenesl do čtvrtečního oficiálního vážení, které oba protagonisté hlavního zápasu zvládli bez problémů, neboť shodně navážili 90,25 kilogramů, tj. téměř půl kila pod stanovený limit 90,7 kilogramů. Následovalo nezbytné koření v podobě závěrečného staredownu, který žádné drama nepřinesl, přesto si oba rivalové měli co říct. Pořádnou zásobu slov měl na jazyku především Pejsar, co ale skutečně létalo vzduchem, vědí jen oni dva.