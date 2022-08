Joshua opět smutní! Boxerským mistrem světa zůstává Ukrajinec Usyk. Po zápase si řekl o Furyho

Pohyb a postupné kombinace. Přesně tak vypadal úvod zápasu, během kterého oba boxeři ukázali to, na čem poslední měsíce tvrdě dřeli. A diváci se rozhodně nenudili. Ba naopak každou dobře mířenou ránu doprovodili bouřlivým aplausem, což boxerské účastníky v ringu ještě víc motivovalo k akci.

Britsko-ukrajinská řežba se přelévala z jedné strany na druhou. Zatímco Joshua se pokoušel spíše hrozit jednotlivými údery, naopak Usyk si často věřil i na rychlé kombinace, kterými je pověstný. Úvodní čtyři kola utekla jako voda a nic nenasvědčovalo tomu, že by v dohledné době měl zápas skončit. Vyrovnaná bitva navíc byla pro další minuty velkým příslibem.

USYK ABSOLUTELY LAYS IT ON ANTHONY JOSHUA 🤯 #UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/ol0s5oeY6G

Nejhorší okamžiky pro Usyka přišly v devátém kole. Britský soupeř se dostal k tvrdému nátlaku, dařilo se mu úspěšně trefovat jak rychlými kombinacemi, ale také jaby a zvedáky a Ukrajinec tak měl co dělat, aby se alespoň na chvíli vzdálil. Krušné vteřiny však přečkal ukázkově, odolnost ale následně prokázal také Joshua, který rivala napodobil a rovněž po razantních bombách stál jako skála.

Neuvěřitelně rychlé tempo přinesly i závěrečná kola. Oba rohovníci ze sebe žďímali zbytky sil, ruce létaly ve velkém stylu, přesto o vítězi zápasu muselo rozhodnout až bodování rozhodčích. Ještě před závěrečným vyhlašováním ale oba boxeři přes sebe přehodili ukrajinskou vlajku a následně se dozvěděli to nejdůležitější - výsledek.

Nejen Usyk, ale celý boxerský svět by se nyní mile rád dočkal zápasu s Tysonem Furym, ve kterém by se sjednotily všechny pásy. "Jsem si jistý, že Fury ještě neskončil. Jsem přesvědčen, že se mnou chce bojovat. Já s ním chci také zápasit, a pokud to nebude s ním, tak už s nikým," překvapil Usyk po zápase.