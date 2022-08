Nejlepší český boxer: Joshua chce pásy zpět, Usyk bude bojovat za Ukrajinu. S kým by raději viděl Furyho?

Fanoušci boxu netrpělivě vyhlíží největší boxerskou událost letošního roku, která se odehraje v Jedahu v Saúdské Arábii. Před zraky tisíců diváků se po necelém roce opět proti sobě postaví dva boxerští titáni. Na jedné straně neporažený Oleksandr Usyk, na té druhé odhodlaný Anthony Joshua. Právě dvaatřicetiletý Brit přišel při prvním měření sil o tituly mistra světa těžké váhy organizací WBA, WBO, IBF a IBO, které si bezpodmínečně bude chtít vzít zpět. „Bude zajímavé sledovat, zda se Joshuovi povede ukázat, že je opravdový šampion a dokáže si vzít pásy zpět," říká česká boxerská jednička Vasil Ducár pro Sport.cz.

Jak by zápas mohl vypadat?

Je to víceméně ve hvězdách. Myslím si, že Usyk svůj styl nijak výrazně měnit nebude a naopak se bude snažit hodně hýbat a využívat přední ruku. Spíš jde o to, jak se Joshua a celý jeho tým dokázali přetransformovat a zda dokázali vymyslet nějakou speciální taktiku, tak jak to bylo třeba při odvetě s Andym Ruizem. Jednoznačně si bude chtít všechny ty ztracené pásy získat zpět. Buď tedy přistoupí na to, že se bude hodně hýbat, nebo půjde do silového tlaku, což ale zrovna v lásce nemá. Přikláním se spíš k tomu, že mu to nastavili tak, aby byl víc v pohybu a mohl jabovat a trefovat soupeře.

Kdo podle vás tedy zvítězí?

Je to hodně otevřené, ale viděl bych to 60:40 pro Usyka. On ty kvality má a jak jsem už říkal, bude záležet na tom, jak to pojmul Joshuův tým. Tenhle zápas navíc má nejen sportovní, ale také politický přesah. Zajímavé bude sledovat, v jakém rozpoložení bude Usyk. Víme, že dva měsíce zpátky ještě byl na Ukrajině, kde určitě neměl tréninkové podmínky nebo režim. Jde o to, jestli ho to nějak nepoznamenalo.

Oleksandr Usyk bursts into song following his head-to-head with Anthony Joshua! 🇺🇦🎶 pic.twitter.com/O9XRy6TXSw — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 17, 2022

Poznamenat ho to tedy může?

Sám si to na Ukrajině zažil na vlastní kůži, není to žádná sranda. Na druhou stranu se nechal slyšet, že bude boxovat za Ukrajinu, což pro něj může být hnací motor kupředu. Myslím si, že je psychicky silný a hodně bude záležet i na tom, zda se za ten krátký kemp, který trval myslím, že měsíc a půl, dokázal kvalitně připravit. Když byl totiž před několika měsíci v České republice, tak mi hodně lidí říkalo, že jim připadal hodně hubený.

Je možné, že duel skončí před limitem?

Nemyslím si, že by to bylo méně než osm kol. To určitě ne. Usyk není žádný velký puncher a v jejich v prvním duelu dokázal i ve dvanáctém kole dostat Joshuu do velkých potíží a bylo to skoro na počítání. Klidně se tedy může stát, že po tom osmém kole přijde nějaký knokaut, ale spíš se přikláním k tomu, že to skončí na body.

Budete v zápase někomu fandit, nebo jste v neutrální pozici?

Jsem fanoušek sportu. Za mě je navíc odveta ještě zajímavější než první zápas, kdy Usyk vyhrál. Bude zajímavé sledovat, zda se Joshuovi povede ukázat, že je opravdový šampion a dokáže si vzít pásy zpět. Může ukázat, že jejich první zápas byl zaváhání a povede se mu to napravit jako například v souboji s Ruizem. Takové věci se totiž stávají. Je to sport, ve kterém dostanete náhodný úder a může se vám celý gameplan sesypat.

Na turnaji v Saúdské Arábii se představí i česko-slovenská stopa. Coby rozhodčí se představí zkušený Pavel Hynek, v ringu pak bude bojovat slovenský ranař Jozef Jurko (9-6-1), kterému se v osmikolovém duelu polotěžké váhy postaví Usykův tréninkový partner Daniel Lapin (5-0).

Je Joshua pod velkým tlakem? Přeci jenom prohrál první zápas a případné další zaváhání může mít fatální následky.

Tlak je neuvěřitelný. Na to by ale měl být zvyklý, má to tak každý zápas. On je totiž „tlačený" takovým kolosem, jako je Matchroom (boxerská stáj) a má kolem sebe kupu sponzorů, značek a podobně. Je to stroj na peníze, a pokud v odvetě prohraje, tak se Matchroomu rozsype jejich stěžejní produkt.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Usyk. Cat. Aleksandr (@usykaa)

Oba si navíc za zápas přijdou na zhruba 1 miliardu korun, což je neskutečná suma.

To rozhodně. Tady navíc narážíme i na to, že si lidé v Česku myslí, že box je na úpadku, což ale není. Vidíme to každé dva tři měsíce. Tyson Fury vyprodá stadion ve Wembley, kde bylo 100 tisíc lidí. Teď vidíme, že si Joshua s Usykem rozdělí 2 miliardy korun. O tom si například kluci z MMA mohou nechat zdát. Myslím si, že je to u nás špatně mediálně pojaté, box je ale stále číslo jedna v bojových sportech na světě. Není to pouze můj názor, ale je to hra čísel. Nemusí se to každému líbit, ale když se podíváme na statistiky, tak to fakt takhle je.

Dokáže si představit, že byste za takové peníze boxoval?

Teď si to představuju a bylo by to fajn (smích).

Navíc se spekuluje o tom, že by vítěz zápasu Joshua – Usyk mohl jít do souboje s Tysonem Furym a zkompletovaly by se všechny mistrovské pásy. Je podle vás Furyho odchod do sportovního důchodu definitivní?

Upřímně nevím, ale byl bych rád, kdyby ještě pokračoval. Byl by to další ohromný zápas, ve kterém by si nerozdělili 2 miliardy, ale daleko víc. Navíc by to klidně vyprodalo stotisícový stadion, vtáhlo by to úplně každého.

Fury přitom své názory často mění a v minulosti se ze sportovního důchodu už jednou vrátil.

U takových je to známé, mění názory jak počasí. Obzvlášť známé je to u lidí, jako jsou Conor McGregor nebo Tyson Fury, kteří rádi trolí fanoušky a média. Oni si to podle mě i užívají. I když nejsou zápasnicky aktivní, tak se o nich neustále spekuluje a mluví a každé takové prohlášení, kdy řeknou, že například končí s kariérou, má obrovský dosah.

Kdo by se vám v souboji proti Furymu víc líbil?