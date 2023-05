Judista Krpálek dostal za světové stříbro od svazu odměnu 875 tisíc

Dvojnásobný olympijský šampion Krpálek se do Česka vrátil poté, co si pobyt v Kataru prodloužil o pár dní dovolené.

Krátce před šampionátem byl Krpálek nemocný a bral antibiotika, ale i tak po návratu do váhy do 100 kg vyhrál pět zápasů a podlehl až ve finále Armanu Adamjanovi z Ruska.

"Má to obrovskou váhu. Vidím to z tréninkového úhlu, kdy měl Lukáš v posledním roce velké výpadky. Co předvedl, je neskutečné, a dokládá to, že je opravdovým šampionem a špičkovým judistou," řekl České televizi jeho trenér Petr Lacina.