Judisté Svoboda a Paulusová skončili na European Open v Praze pátí

Svoboda ve váze do 81 kilogramů přešel přes tři soupeře, než ho zastavil Fin Oskari Mäkinen. V opravách si pak talentovaný český judista poradil se Španělem Alfonsem Urquizou, v souboji o bronz ale nestačil na Portugalce Joaa Fernanda.

"Jsem zklamaný z toho, že to nevyšlo a nebyla medaile. V turnaji jsem se cítil dobře," uvedl Svoboda na facebookovém profilu českého juda.

Paulusová v kategorii do 78 kg po třech vítězných zápasech podlehla Chorvatce Ivaně Maraničové. V duel o bronzovou medaili českou judistku přemohla Novozélanďanka Sydnee Andrewsová.

"Teď jsem z toho trochu mrzutá, protože medaile byla opravdu blízko. Ale myslím, že mi to dojde, protože po dvou letech, co jsem byla zraněná, je to úspěch," uvedla Paulusová.