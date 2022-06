Judistka Zemanová skončila na Grand slamu v Mongolsku sedmá

Pátá judistka nedávného mistrovství Evropy Věra Zemanová obsadila na Grand Slamu v Ulánbátaru sedmé místo. Bronzová medailistka z ME do 23 let z roku 2019 zahájila soutěž ve váze do 57 kilogramů vítězně, ale ve čtvrtfinále prohrála a následně neuspěla ani v opravách. Zbývající dva Češi David Klammert (do 90 kg) a Markéta Paulusová (nad 78) se budou prát v neděli.

Foto: czechjudo.org Judistka Věra Zemanová (archivní foto)Foto : czechjudo.org

Článek Zemanová nejprve na ipon porazila Leylu Umidovou z Turkemnistánu, pak ji zastavily dvě domácí judistky. S Mongolkou Enchrílen Lchagvatogoo prohrála na ipon a v opravách po třetím napomenutí i s Ičinchorloo Munchcedev. Na turnaji v Ulanbátaru už mohli startovat i ruští judisté, ale kvůli válečné agresi jejich země na Ukrajinu jen coby neutrální sportovci.

Reklama