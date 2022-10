Krpálek se v Abú Zabí dočkal po devíti letech triumfu na Grand Slamu

Turnaj kategorie Grand Slam ovládl Krpálek potřetí v kariéře a po devítileté pauze. Předtím se mu to povedlo dvakrát v roce 2013 v Paříži a Tokiu ještě ve váze do 100 kg.

Dalším českým judistům se na Grand Slamu nedařilo. V sobotu Renata Zachová vyhrála alespoň jeden zápas ve váze do 63 kg. David Pulkrábek (do 60 kg), David Klammert (do 90 kg) a Věra Zemanová (do 57) skončili v turnaji hned po prvním souboji.