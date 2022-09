Lhář, manipulátor a cvičená opice! Před titulovou bitvou to vře. Přijde zúčtování?

Znovu po dvou letech se mezi šestnácti provazy proti sobě postaví elitní čeští boxeři Vasil Ducár a Václav Pejsar. Zatímco v roce 2020 slavila česká boxerská jednička Ducár, nyní je připraven pocítit chuť vítězství i jeho protějšek. „První zápas mi nevyšel z mnoha důvodů. Měl jsem nějaké osobní starosti, byl covid, tělocvičny byly zavřené. Vím, že jsme měli všichni stejné podmínky, ale Vasil měl před zápasem dobrý kemp. Teď je to úplně jiné, chytil se lauf, jsem v zápasovém kolotoči," má radost osmatřicetiletý Pejsar.

Žádné kamarádíčkování se před zápasem nekoná, naopak mezi oběma tábory panuje hustá atmosféra, která znovu gradovala na pondělní tiskové konferenci. Pejsar dokonce boxerského rivala označil za manipulátora a lháře. „Dřív jsme byli kámoši, trénovali jsme, spárovali jsme, ale teď je vztah trochu jiný. Pro mě je Vasil v tuhle chvíli manipulátor, možná do jisté míry i trochu lhář, protože se do mě obouvá a říká věci, které nejsou pravda," začal debatu Pejsar.

Ducár k ostřejšímu slovníku nesáhl, naopak se snažil své názory hájit. „Některé věci si myslím, že nejsou úplně košér, ale nic mi to vnitřně nedělá," vyjádřila se česká jednička. „Když jsem chtěl od Venci, ať mi to řekne konkrétně, abychom to prodiskutovali, tak nechtěl," dovysvětlil překvapený Ducár. „Nejsem u žádného výslechu, ale na tiskovce," odpověděl mu plzeňský bijec, který zároveň narážel na fakt, že jeho rival je policistou z povolání.