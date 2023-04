Medaile po 14 letech! Je to krok k vysněné olympiádě, líčí český reprezentant s dagestánskými kořeny

Omarov se vytoužené medaile dočkal při svém 14. startu na seniorských šampionátech. Jak sám přiznal, tohle číslo nezní úplně optimisticky. „To je šílené číslo," řekl po turnaji s úsměvem. „Je to takové zadostiučinění. Pro nás, pro zápas, je to hrozně důležitá medaile. Přišlo to vhod a včas. Musíme to ladit na svět," přiblížil reprezentant.

Na turnaji se ve váze do 97 kilogramů nejprve probojoval přes Niftllajeva z Ázerbájdžánu, poté zvítězil i nad Ukrajincem Kozljukem. V semifinále mu stopku vystavil až Aleksanjan z Arménie, který později ovládl i finále a celý šampionát vyhrál. Omarov pro změnu v bitvě o bronz zdolal Gruzínce Koblišaviliho, dvojnásobného bronzového medailistu z mistrovství světa.

„Fantastický úspěch, velmi vytoužená medaile. Porazil medailisty z ME, MS a olympijských her. To je pro mě to nejcennější. Věřím, že se to zlomilo ve všech parametrech. Je to první krok ze tří, které bychom rádi viděli," měl radost předseda SZČR Robert Mazouch.

Nadšení z medailového umístění neskrýval ani reprezentační trenér Václav Scheiner. „Omarov byl skvělej. Pro mě je cenné to, že to není ojedinělý výsledek, ale navazuje to na sebe. Poráží medailisty ze šampionátů. Je to příslib, že se bude dál dařit a bude před námi olympiáda," dívá se do budoucnosti. Omarov se tak od roku 2009 stal prvním mužským domácím medailistou. Naposledy cenný kov hýčkal Marek Švec, který rovněž vybojoval bronz.

Turnaje se zúčastnila také nasazená jednička Adéla Hanzlíčková, která si při postupu do semifinále přivodila zranění (utržení kloubní manžety v rameni) a s šampionátem se musela rozloučit pátým místem. Důležitější ale bude kvalifikace na olympijské hry.