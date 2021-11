Američan byl odsouzen! Před třemi lety zápasil i s Procházkou

Americký MMA zápasník Jake Heun, jenž se v minulosti utkal také s Jiřím Procházkou, byl odsouzen na sedm let a devět měsíců do věznice v australském Melbourne. Čtyřiatřicetiletý bijec byl obviněn za pašování kokainu a metamfetaminu do Austrálie. Jiné zdroje hovoří o tom, že Američan byl rovněž součástí mezinárodního drogového syndikátu.

Foto: Masashi Hara/Getty Images Jake Heun vyfasoval trest v podobě sedmi let a devíti měsíců za mřížemi.Foto : Masashi Hara/Getty Images

Článek A mohla za to nešikovnost. Heunovi se totiž balíček s označením „sprchový gel a kolínská" rozsypal během letu z Francie do Austrálie. A jelikož byl balíček adresován do Heunova bytu, tak měli celníci snadnou práci. Policie následně objevila v telefonu fotografie a textové zprávy, které Heuna usvědčily z distribuce minimálně 35-40 gramů kokainu. Konverzace v různých aplikacích potvrdily, že se Heun prodejem drog zabýval již od května roku 2019 až do doby zatčení. „Počáteční zkoumání odhalilo textovou komunikaci přes WhatsApp, kde pan Heun obchodoval s drogami," stojí v policejních dokumentech. Američan tak vyfasoval 7 let a 9 měsíců za mřížemi. Rodák z Aljašky může o tři roky později požádat o podmínečné propuštění, se sportovní kariérou na nejvyšší úrovni je však pravděpodobně konec. Bojové sporty Nejslavnější hlavička posledních hodin? Žádný fotbal, překvapivě přišla v MMA Heun mimo jiné neúspěšně bojoval o smlouvu s UFC, rovněž se představil v organizaci PFL. Během své kariéry dosáhl na patnáct výher. V roce 2018 se v japonské organizaci RIZIN utkal s českým zápasníkem Jiřím Procházkou, který ho ukončil v páté minutě boje. Heun se přitom měl objevit i v česko-slovenské organizaci OKTAGON MMA, konkrétněji na turnaji OKTAGON 12 v souboji s Attilou Véghem. Tehdy ale raději zamířil právě do RIZINU a jeho místo tak nahradil Virgil Zwicker. Ten byl paradoxně měsíc po senzačním skalpu slovenského bijce obviněn ze stalkingu a nelegálního držení střelných zbraní.

