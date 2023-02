Armáda a MMA. Dva zdánlivě odlišné světy, které českého bojovníka Dominika Humburgera maximálně naplňují. „Není to jednoduché. Vždycky jedna věc bude trochu v nevýhodě. Snažím se to skloubit, jak to jde. Armáda mi začala vycházet trochu vstříc. Čas je můj největší nepřítel," uvědomuje si rodák z Liberce.

„Jelikož chci být opravdu kvalitní zápasník, tak musím trénovat minimálně dvakrát denně. Budíček je v 4:20. Letím na trénink, z tréninku do práce, kde splním povinnosti a vyvenčím psa a jedu na další trénink. Přijedu domu a padnu, jak se říká, za vlast," popisuje každodenní průběh. „Zatím musím čerpat dovolenou. Doufám, že to armáda trochu zohlední, vyjde mi vstříc a budu moct reprezentovat v plné palbě," přeje si.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Dominik Humburger (@h_a_m_b_a_c_)

A že bere MMA maximálně, ukazují náročné tréninky, ve kterých mu například pomáhají Karlos Vémola, Machmud Muradov nebo Petr Kníže. „Vždycky když přijde nějaká taková legenda, něco mi ukáže, tak si vždycky něco odnesu," říká Humburger. „Stylisticky mám podobného soupeře, jako je Karlos. Navíc v Česku těžko lepšího hledat. Je to česká topka," uznává Terminátorovy kvality.

Vojenskou hodností četaře nyní čeká nejtěžší zkouška kariéry. 25. února bude u premiéry největší evropské organizace KSW na českém území. A rovnou v jeho rodném Liberci, kde navíc slouží u 31. pluku. „Je to můj sen. Když jsem byl menší a chodil jsem do arény, tak jsem si říkal, že bych tam chtěl jednou zápasit. A je to tady. A ještě v největší organizaci na světě," vychutnává si jedinečný pocit.

Domácí půda může svazovat, Humburger si to ale naopak chce užít. „Nervózní nebudu, fakt se těším. Jdu si to užít, žádnej stres. Určitě se přijde podívat celá rodina, kamarádi, kluci z kasáren. Všechno možné. Fakt se na to těším, bude to bomba," říká s radostí.