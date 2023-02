Zápas století. Tak byl označován česko-slovenský střet Karlose Vémoly s Attilou Véghem, ke kterému došlo před více než třemi roky. V jedné z nejsledovanějších tuzemských MMA bitev slavil druhý jmenovaný, pro kterého se až do dnešního dne jednalo o poslední zápas v kleci. Terminátorova cesta byla jiná. Úspěšně zvládl všech šest bitev a sám přiznal, že je hladový po odvetě s jeho posledním přemožitelem. Pro letošní rok si stanovil velké cíle a jeden z nich je právě druhé měření sil se slovenským velikánem, který by rozhodně nebyl proti. Podaří se?

Ve videu na sociálních sítích jste reagoval na Karlose Vémolu, kde jste dokonce říkal, že nemá dno. Jak jste to myslel?

Fandím mu. Říkal jsem to i během kariéry, že jsem jeho největší fanoušek. Bylo to i kvůli tomu, že vyhrával zápasy a mezitím jsem já doma ležel, a díky tomu jsem vyhrával i já. Druhá věc je ta, že na konci minulého roku na tom byl hodně špatně, chudák na tom nebyl zdravotně nejlépe. Potom jsem viděl, že poměrně rychle vzal zápas s Kinclem a nějakou chvíli poté kývl i na zápas v Liberci. Kvůli tomu jsem řekl, že nemá dno, je to totiž velký kapr. Myslel jsem to v dobrém. Uvažoval jsem nad tím, že bych mu dal šanci na odvetu se mnou.

Je tedy vaše odveta reálná ještě v tomto roce?

Asi ano. Přeci jenom od prvního zápasu uběhly už tři roky. Není to ale tak otázka na mě nebo na Karlose, ale na Oktagon. Když se rozumně dohodneme, tak to možné je. Začátkem dubna totiž začnu trochu i trénovat, chystám se na boxerský zápas v organizaci Fight Night Challenge. Budu v přípravě a třeba bych potom dostal motivaci na Karlose. V minulosti jsem říkal, že žádný jiný zápas mě nezajímá. Jen s Karlosem. Já už nepotřebuju nic dokazovat. Dosáhl jsem toho, co jsem chtěl. S kariérou jsem spokojený. Odveta s Karlosem by byla zajímavá především byznysově.

Karlose jste už jednou porazil, kde berete motivaci s ním znovu zápasit?

Motivaci nemám žádnou. Nebudu kolem toho patlat omáčky, ale náš zápas by byl zajímavý z hlediska byznysu. Můžu říct, že za těch 30 let, co ten sport dělám, tak nikdy nepřišla taková suma, kterou by si člověk zasloužil. Trénuje celý život a podřizuje tomu vše. Teď bych měl zápas, za který bych si mohl poprvé v životě něco vydělat. To by byla hezká tečka.

Mohl by to být váš poslední zápas kariéry?

Nikdy neříkám, že další zápas bude poslední. Řekl jsem, že nemám žádné cíle a vidinu některého soupeře, se kterým bych chtěl jít. Mám za sebou 44 zápasů. Nemám zapotřebí, abych měl třeba další tři. Co jsem chtěl, jsem také dokázal. A právě proto jsem si na konci kariéry našel boxerskou cestu, která mi umožňuje například se utkat s bývalým MMA zápasníkem. Je to pro mě zajímavé. Co se týče MMA kariéry, tak bych určitě nepokračoval. Mám jiné priority. Rodinu, děti, manželku. Nejsem 20letej kluk, ale bude mi 38. Vím, jak jsem na tom to byl třeba před dvaceti lety a umím si vyhodnotit, kdy je čas toho nechat. V životě bych například nešel s mladým a dravým bojovníkem. Umím si to vyhodnotit, což naopak někteří neumí. Karlose beru tak, že je to rovný soupeř. Jsme stejně staří, máme toho za sebou podobně, a dokonce jsem ho porazil. Z hlediska byznysu je pro mě velká motivace.

Ještě před vašim případným duelem si ale Vémola nastavil poměrně zběsilé tempo. Nejprve bude v dubnu zápasit v Liberci a měsíc poté je na programu odveta s Kinclem. Nepovažujete to za risk?

Moc dobře víme, že Karlos neustále dává nějaká vyjádření, že do toho dá všechno a furt někoho vyzývá. Doteď mu to všechno klaplo. Co řekl, tak to platilo. Komu řekl, že ho porazí, tak ho porazil. Teda kromě jednoho, který se jmenuje Attila Végh (smích)...ale měl i smůlu, člověk nedokáže zdravotní stav ovlivnit. Ale abych to řekl na rovinu, ten zápas v Liberci je úplně zbytečný. Samozřejmě nevidím do Karlosovy hlavy, ale všichni víme, že Matavaova (Al Matavao – soupeř Karlose Vémoly pro turnaj Oktagon 41 v Liberci – pozn.red.) silná stránka není zem, ale postoj. To Karlosovi vyhovuje. Zároveň si ale myslím, že na každého soupeře se dá připravit. Já jsem na Karlose recept našel. Je možné, že Matavao najde ten stejný a nebude chtít s ním jít na zem. Přeci jen je to MMA a každý zápas je 50:50. Hlavně, ať Karlos zůstane zdravej a já mu v tom držím palce. Nastavil si totiž dost velkou laťku. Byl zdravotně mimo a teď chystá několik zápasů za sebou.

Dobrý zdravotní stav bude Karlosovi určitě přát i Patrik Kincl...

Patrika v tomhle chápu. Kvůli Karlosovi nešel do Gamechangeru (milionový projekt Tipsport Gamechanger - pozn. red.) a měl pro to dost velkou motivaci. Bere to jako osobní záležitost a chce si to vyřešit.

Koho favorizujete v jejich vzájemném zápase?

Každý zápas s Karlosem je na 50:50. Patrik s ním už ale zápasil, ví, co ho bude čekat a podle toho se na to připraví. Je to pro něj velké plus. Na druhou stranu i Karlos moc dobře ví, kde má Patrik silné a slabé stránky. Od jejich prvního zápasu ale utekla dlouhá doba a myslím si, že Kincl ušel obrovský kus cesty. Rozhodně to bude zajímavý zápas, šance vidím naprosto vyrovnaně.

Cítím se jako kdyby mě právě přejel vlak, přiznává Karlos Vémola. Co letos doručí?Video : Sport.cz

Dával by vám zápas s Karlosem smysl i v případě, že by proti Kinclovi prohrál?

To je mi úplně jedno. Může ho porazit, nebo klidně i prohrát. Mně nejde o titul, nebo o nějaký posun v žebříčku, připadá mi to zajímavé z hlediska byznysu. I člověk, co řekne, že ho to nezajímá, tak se stejně bude koukat. Když se vrátím k našemu prvnímu zápasu, tak já jsem také fight předtím prohrál, a přesto byla naše bitva neskutečně vyhajpovaná. Teď by to sice nebylo takové, ale každého by to určitě zajímalo.

Když se ještě vrátím k zápasu v Liberci, který Vémolu čeká 15. dubna, nepřipadá vám, že kvůli podobným krokům přichází o fanoušky?