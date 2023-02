Na začátku bude stát 16 elitních evropských zápasníků welterové váhy do 77 kilogramů, na konci pyramidy se bude jeden z nich radovat z pohádkové výhry. Na začátku března v Ostravě se uskuteční osmifinálové kolo, ve kterém si to borci mezi sebou rozdají o postup do čtvrtfinále.