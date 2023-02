Mohl to být další dokonalý rok, na jeho konci však přišlo zaváhání, které Kozmu stálo nejen mistrovský pás, ale také čtyřletou nadvládu v organizaci Oktagon MMA. Růžový panter po dlouhé době padl, Brazilec Kaik Brito se s ním nemazlil a ukončil jej ve třetím kole. „Hořkost porážky mám v sobě pořád, nesnáším prohrávat. Ještě k tomu u mě doma. Udělám všechno proto, abych příště v Ostravě vyhrál a fanoušky nezklamal. Doufám, že to bude jiný Kozma. Hladovej a vítěznej," přeje si.

A jak bývá v bojových sportech zvykem, chybět nemohou ani různé zdravotní trable. Ty se promítají v téměř každé přípravě. „Není to úplně bez omezení, v každé přípravě jsou nějaké bolístky. Připravuji se, jak nejlépe to jde. Nějaká zranění byla, já ale budu připravenej," hlásí sebevědomě.

Právě po již zmíněném duelu s Britem nezažíval zrovna záviděníhodné období. Ještě několik týdnů poté pociťoval následky. „Hned po zápase jsem byl na CT. Bylo to všechno v pohodě, dokonce jsem neměl otřes mozku ani zlomený nos. Akorát se mi snad ještě tři týdny po zápase motala hlava, už to ale odeznělo," přibližuje svůj zdravotní stav.

Nyní přichází diametrálně odlišný průběh roku, Kozma totiž bude součástí velkolepého projektu Tipsport Gamechanger. „Nejvíc odlišné to asi bude v tom, že to budou tříkolové zápasy. Já jsem zvyklej soupeře lámat až v pozdějších kolech, museli jsme to podle toho upravit. Budu muset tlačit už od prvního kola. Bude to větší sprint a něco jiného, než na co jsem zvyklej," uvědomuje si.