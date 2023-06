Bitva o Vémolu: Nejprve titul, pak Karlose sesadím z jeho rádoby trůnu, troufá si tvrdý válečník

Téměř po měsíci je největší česko-slovenská bojová organizace Oktagon MMA zpět. Navíc již podruhé během letošního roku zamíří do Německa, tentokráte do Oberhausenu, kde bude korunován prozatímní šampion polotěžké váhy. Právě z bitvy mezi Němcem Alexandrem Poppeckem a Slovákem Pavolem Langerem vzejde soupeř pro současného krále divize do 93 kilogramů Karlose Vémolu. „Nejprve získám titul a pak se probojuji ke Karlosi Vémolovi a sesadím ho z jeho rádoby trůnu,“ hlásí sebevědomě tvrďák Poppeck. Na turnaji s pořadovým číslem 44 dojde i na čtvrtfinálové pokračování milionového projektu Tipsport Gamechanger.

Foto: Oktagon MMA Staredown před bitvou o prozatímní titul. Vlevo Alexander Poppeck a Pavol Langer.

Článek Fotogalerie +2 Bitva mezi Poppeckem a Langerem bude zlatým hřebem premiérového turnaje v Oberhausenu, kam se Oktagon řítí po 2 vyprodaných turnajích ve Frankfurtu a Mnichovu. Bojová scéna se tedy dozví, kdo bude prozatímním šampionem polotěžké váhy, které od loňského července právoplatně kraluje Karlos Vémola. Terminátor tak dostane soupeře pro první obhajobu divize do 93 kilogramů. „Papírově silnější soupeř je Poppeck. Pokud si ale Langer pohlídá první kolo a přežije Poppeckův nápor, tak by i tentokrát mohl vyhrát na body. To by potom byla zajímavá obhajoba titulu v říjnu v Bratislavě proti slovenskému soupeři," tipuje sedmatřicetiletý Vémola, který na loňské Štvanici vybojoval titul proti srbskému nájezdníkovi Aleksandru Iličovi. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA (@oktagonmma) V Oberhausenu tedy půjde o hodně. „Beru to jako životní šanci, podřizuji tomu svůj celý život. Cítím se, jako kdyby celé město bylo se mnou," pochvaluje si slovenský ranař Langer, jehož vzestup až k samotné bitvě o titul nabízí pozoruhodný příběh. Po dvou porážkách v řadě totiž zabral a naposledy porazil do té doby v Oktagonu neporaženého Brazilce Rafaela Xaviera, čímž si řekl o titulovou šanci. „Tohle by mohl být jeden z vůbec nejlepších příběhů outsidera, jaký jsme tu měli," konstatuje britský hlas Oktagonu komentátor Bryan Lacey. O rok starší mnichovský rodák Poppeck však představuje obrovsky těžké měřítko. Německý tvrďák před čtyřmi lety neúspěšně bojoval o smlouvu s UFC v show Dana White's Contender Series, kde nestačil na současného šampiona polotěžké divize Jamahala Hilla. Německý tvrďák navíc naposledy prohrál před rokem a půl, od té doby uspěl čtyřikrát v řadě a připsal si i skalp německé legendy Martina Zawady. „V tomhle zápase chci ukázat dominanci a opět uvidíte kompletně jiný plán hry Alexe Poppecka. Pavol Langer mi stojí v cestě, a proto musí být odstraněn. Myslím si, že mě nemůže ničím překvapit," odhaduje Poppeck, který má jasný plán. „Nejprve získám titul a pak se probojuji ke Karlosovi Vémolovi a sesadím ho z jeho rádoby trůnu. Vémola bude rozhodně jedním z nejtvrdších zápasů mojí dosavadní kariéry," uvědomuje si. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Dojde i k jmenování dalších dvou postupujících do semifinále milionového projektu s názvem Tipsport Gamechanger. Ve čtvrtfinále si to proti sobě rozdají Němec Mohamed Grabinski a Řek Andreas Michailidis. O vstupenku mezi nejlepší čtyřku zabojuje další německý zástupce Christian Jungwirth a Srb Bojan Veličkovič. Na své soupeře tak v semifinále čekají již jistí postupující z minulého turnaje, a sice Čech David Kozma a Dán Louis Glismann. Zpět k titulové šanci bude chtít zamířit Slovák Ronald Paradeiser, který měl během pátečního vážení velké problémy se shazováním a úspěšně mu vyšel až třetí pokus. Na čtvrtou porážku v řadě bude útočit proti Britovi Andrew Fischerovi. Rozhodnuto bude i o nadcházejícím soupeři pro šampiona bantamové divize Dána Jonase Magarda v rámci další obhajoby. O tuto místenku si to rozdají Chorvat Antun Račić a Brazilec Josivaldo Costa. Turnaj Oktagon 44, který dohromady přinese 11 zápasů a českou vlajku bude jako jediný reprezentovat Zdeněk Polívka, začíná v sobotu 17. června v 18:00 v německém Oberhausenu. Sledovat jej můžete zakoupením PPV zde. MMA Česká fighterka se v UFC chystá na reparát: Favoritka, ale v MMA to takhle nejde brát, ví trenér