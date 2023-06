Česká výprava kolem jednadvacetileté fighterky odletěla do amerického Las Vegas už deset dnů před samotným turnajem. Roli zde hrály osvědčené pořádky. „Říká se, že za každou hodinu časového posunu (ve Vegas je o 9 hodin méně), by tady člověk měl být den navíc. I z tohoto důvodu jsme přilétávali trochu dřív a ještě před stěhováním na UFC hotel jsme si pronajali ubytování, abychom se přizpůsobili místním podmínkám," přibližuje trenér Reinders.

Začátkem týdne však přišlo stěhování na již zmíněné ubytování poskytované nejslavnější bojovou organizací, kde v těchto dnech tráví chvíle všichni bojovníci blížícího se galavečeru. „V minulosti kvůli tomu u některých bojovníků vznikali konflikty, protože byli ve stejných prostorách," usmívá se Reinders. „Naší soupeřku jsme ale zatím nepotkali, je to obrovský hotel," pokračuje s tím, že se v průběhu týdne připojil k týmu i uznávaný mentální kouč Marian Jelínek.

Před oficiálním vážením, které proběhne v pátek ráno lasvegaského času, přichází i potřebný odpočinek. „Dneska máme volný den. Doteď jsme měli každý večer lehčí trénink v době, kdy Tereza bude zápasit. Vypadá to na 17-18h našeho času (v ČR v neděli zhruba ve 02:00 SELČ). Teď je to spíš o tom, aby si Tereza odpočinula. Bude totiž bez jídla i bez vody. Večer si pak bude chtít udělat zbytek váhy, kterou ráno má mít," prozradil.

Se shazováním by problém být neměl, vše jde podle plánů. „S Terezou jsme se akorát ráno potkali, váhu má dobrou. Stačí si jen „odplivnout". Šlo to velmi dobře, o to to bude snazší. Ve finále bude shazovat zhruba kilo a půl," nepřipouští si problémy.

Pro talentovanou Bledou se bude jednat o druhý zápas v UFC. Ten první, který přišel v listopadu loňského roku proti Brazilce Natalii Silvaové, skončil porážkou ve třetím kole. Také nyní je z pohledu sázkových kanceláří velkou favoritkou právě pražská fighterka.

„Kurzy jsou většinou ustřelené. České sázkové kanceláře totiž vědí, že čeští sázkaři trochu sází i podle srdce. Domácí bojovníci jsou proto větší favoriti, než by to objektivně mělo být. Je ale pravda, že i v zahraničí je mírný favorit právě Tereza. V tomhle sportu to ale takhle nejde brát. Je to často o tom, jak si soupeřky sednou a kdo si prosadí to svoje," ví Reinders.

Po sobotním duelu bude smlouva s UFC z pohledu české bojovnice za polovinou. „Mělo by to tak být. Samozřejmě ty smlouvy jsou hodně jednostranné. UFC defacto může kohokoliv a kdykoliv propustit. Záleží, jak je daný bojovník pro ně atraktivní. Po sobotním vítězství si budou chtít Terezu určitě nechat," usmívá se bývalý bojovník, který minulý víkend měl možnost sledovat i šesté vystoupení Davida Dvořáka v slavné organizaci. Na úspěch to nestačilo, naopak přišla třetí porážka v řadě.

Foto: Sergei Belski, Reuters Steve Erceg (vpravo) a David Dvořák během zápasu na turnaji UFC 289.

„Z mého pohledu David první kolo vyhrál. Byl lepší, hezky se hýbal a trefoval dobré údery. Ve druhém kole bylo vidět, že se Ercegovi podařilo trefit high kick, kterým Davida otřásl. Díky tomu se pak Stevu povedla na zemi chytit gilotina, která ze startu nevypadala zas tak dobře chycená, ale pak si to přehmátl a vypadalo to dost těsně. Davidovi určitě dalo hodně práce se z toho dostat a možná kvůli tomu trochu odešel fyzicky, což se projevilo ve třetím kole, které bylo vyrovnané, ale bohužel v něm byl zřejmě o něco lepší Erceg," hodnotí Reinders.