Zdravotní problémy sedmatřicetiletého Karlose Vémoly, který se kvůli rozsáhlému zánětu v těle nezúčastní na konci letošního roku titulové bitvy, znamenají pořádnou ránu i pro organizaci Oktagon MMA. Ta rázem přišla o vysoce promovaný zápas, vynaložené finanční prostředky, a navíc také o zápas, na který všichni čekali dlouhé čtyři roky. Značné zklamání neskrývá ani rival Patrik Kincl, pro kterého se v těchto dnech hledá náhrada.

Dávali jste Karlosovi ultimátum, do kdy se musí rozhodnout, zda do zápasu nastoupí, nebo ne?

Takhle to nebylo, ultimáta nepadala. Já jsem chtěl, abychom po sobotním/nedělním (turnaj Oktagon 37 skončil po sobotní půlnoci - pozn. red.) turnaji měli jasno, protože se jedná o důležitou věc. Rovněž jsem neměl žádné informace, podle kterých bych se mohl řídit.

Jak probíhala komunikace s Karlosem a jeho týmem?

To, že to není fantastické, jsem věděl. A jelikož to jsou profesionálové, tak Karlos ani jeho tým mi neřekli, že určitě ne. Říkali: možná, nevíme. Doktoři říkali, že jak to rychle přišlo, tak stejně rychle to může odejít. Nechtěl jsem na nic tlačit, řekl jsem oukej a ať mi dají vědět. Karlos mi sám v neděli napsal, že to nejde. Jelikož jsme byli v neděli všichni po turnaji, tak jsme se v pondělí na to vrhli, ale než se všechno přesměruje, zastaví, připraví vyjádření pro ticketing, tak jsme to oznámili až právě během pondělního dne.

Jak na zrušení zápasu reagoval Patrik Kincl?

V podstatě nijak. Na to, že se to může stát, jsem Patrika připravil už v pátek. Řekl jsem mu, co mám za nápady, kdyby se ten jejich zápas skutečně zrušil. Když jsem mu volal, že to teda nebude, tak odpověděl, že jedeme dál. Pro nás všechny je to součást hry, ten sport je takový. Bojovníci to vědí a každému se to někdy stalo. Neexistuje bojovník, který by bojoval delší dobu, a nezrušil by se mu zápas nebo nezměnil soupeř.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA (@oktagonmma)

Něco takového teď vidíme u Jiřího Procházky.

Přesně tak. Laborovali s jeho zraněním týden, a teprve pak s tím šli ven. Určitě tam byla spousta času na vyjednávání a podobné věci. Každopádně je to součást hry v každém sportu, ať už třeba v hokeji, fotbale nebo tenise. Tohle se zkrátka děje.

Jak je to velká rána pro vaší organizaci a fanoušky?

Samozřejmě je to rána, ale já to beru vždycky tak, že všechno zlé je k něčemu dobré. I proto pojďme přát Karlovi, ať z toho vytěží maximum pozitivního, tzn. ať se dá dokupy, restartuje a třeba mu tahle brzda přinese prodloužení kariéry. A nám ostatním nějaký jiný zápas, který bude minimálně stejně tak zajímavý, nebo i třeba atraktivnější, těžko říct. V každém případě je to další nový vítr do střední váhy, který stejně potřebujeme a chtěli jsme. Všechno je řešitelné. Ale fakt, že jsme ten zápas všichni chtěli a těšili jsme se na něj, je neoddiskutovatelný. Co se týče fanoušků, tak už jsme před Karlosovým nástupem do nemocnice měli prodáno 90%, nijak zvlášť to neřešíme. Navíc jsem v životě neviděl, že by se vracely vstupenky, kdyby nenastoupil váš oblíbený hráč.

Všichni tak přišli o zápas, na který se čekalo dlouhé čtyři roky. Mohlo by k němu dojít třeba příští rok?

To jsou věci, které momentálně nevím. Nevím, jak je na tom aktuálně Karlos zdravotně, rovněž od nikoho nepřijímám žádná ultimáta. I proto sám nevím.

Kincl se po oznámení o zrušeném duelu vyjádřil na sociální sítích, že neví, zda zůstat ve střední váze, nebo se soustředit na nový projekt ve veltrové váze.

O tom já nic nevím, nic takového mi neřekl. Nezajímá mě, co říkají na sociálních sítích, ale zajímá mě, co si říkáme spolu.

Aktuálně tedy hledáte za Vémolu náhradu?

Momentálně jsme ve fázi schvalování. Patrik je šampion, i proto si nemůže nijak zvlášť vybírat. Prostě šampion musí nebo by měl, ve finále přijmout to, co mu organizace dá. Taková je role šampiona. Když to navíc dává smysl, tak si řekneme, že do toho půjdeme.

Jednali jste pouze s jedním konkrétním jménem?

Vždycky je víc možností a nějakým způsobem se o tom všichni bavíme. Je tu ale jedna podstatná věc a to je ta, že to musí všem dávat smysl. V momentě, kdy to dává smysl, tak se není o čem bavit.

Vzhledem k tomu, že zápas bude zhruba za tři týdny (30. prosince), jak je těžké takhle narychlo někoho sehnat?

Extrémně těžké, proto tady není moc variant a je to bolestivé pro všechny.

Připadala v úvahu i varianta, že by ani Patrik neměl v prosinci zápas?