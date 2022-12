Organizace Oktagon MMA tak čekala, zda se zdravotní stav nezlepší, k dlouho očekávanému souboji totiž mělo dojít již 30. prosince. Definitivní rozhodnutí přišlo během pondělního dne, Terminátorova neúčast byla kvůli zdravotním problémům potvrzena. „Je to pro mě hodně nepříjemné. Upřímně nevím, co teď bude...jsem z toho už otrávenej," napsal Kincl zklamaně na své sociální sítě.

Kincl je přesvědčen, že si Vémola za to může sám. „Určité signály jsem měl už delší dobu, například v pořadu Tváří v tvář sám Vémola zmiňoval březnový termín. Vše jsem bral jako nějakou psychologickou hru, teď se ale moje obavy potvrdily. Jsem přesvědčen, že hospitalizace není hraní záležitost a rozhodně to nebude jen nějaká rýmička. Jsem ale také přesvědčen, že si za to může sám," pokračoval.

Regeneraci bere jako součást tvrdé přípravy. „Ono to sice na sociálních sítích vypadá hrozně cool, když člověk vyběhne z nemocnice a hned zamíří do tělocvičny, ale pak to dopadá přesně takhle. Byl bych rád, aby si to uvědomili ti, kteří tenhle styl tolik obdivují a chtěli by to napodobovat. Doléčení a regenerace je součást tvrdé přípravy," je přesvědčený třiatřicetiletý bojovník, který nyní má plnou hlavu myšlenek. Jak se rozhodne?