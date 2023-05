Minulý víkend se měl Peňáz představit pod reflektory v roli bojovníka na turnaji Oktagon 42 v Bratislavě a vyřešit tím dlouholetý spor s rivalem Vlastem Čepem. Český ranař místo toho "pouze" usedl mezi fanoušky, odkud sledoval počínání slovenského bijce. Šestadvacetiletý bývalý kickboxer tak mohl dokonale nahlédnout pod pokličku bojového umu budoucního soupeře, se kterým si v minulosti již třikrát domluvil zápas, ale ani jednou k němu nedošlo.

Uběhly zhruba tři měsíce od vašeho zranění, jak na tom aktuálně jste?

Ruka se zlepšuje. Jsem spokojený s tím, jak to jde. Zvládám víc cviků a posunuli jsme se i v rehabilitacích. Celkově zvládám více věcí. Ještě s ní ale bouchat nemůžu, zatím jen stínuji. Teď v květnu bych ji ale měl začít víc zapojovat. První, co budeme dělat, budou právě údery a poté wrestling a další věci.

O víkendu jste se byl podívat na turnaji Oktagon 42 v Bratislavě jako divák. Je to velký nezvyk, když nemůžete zápasit?

Je to úplně něco jiného, absolutně se to nedá srovnat. Člověk je v jiné atmosféře. Spadnu do divácké role, ale snažím se to emočně neprožívat. Pozoruji pouze sportovní výkony jednotlivých bojovníků.

Mimo jiné jste sledoval i zápas vašeho dlouholetého rivala Vlasta Čepa, který málem prohrál. Co jste jeho senzačnímu obratu říkal?

Na výhru jsem favorizoval Vlasta, ale průběh prvního kola byl dominantní z pohledu soupeře. Bylo vidět, že to Ion (soupeř Ion Taburceanu - pozn. red.) fyzicky nezvládal a hýbal se hodně pomalu. I když Vlasto byl na zádech, tak nebyl schopný ho ukončit, nebo ohrozit "ground and pound". Sice došlo k velkému cutu (tržná rána na čele), ale nevyužil toho. O pauze bylo vidět, že na tom byl Vlasto o dost lépe, což ve druhém kole rozhodlo. Ion nedodržoval taktiku, nehýbal se a Vlasto ho tlačil, a nakonec i trefil. Došlo ke střetu, u kterého jsem si myslel, že to byla srážka hlav, ale na jiném videu to vypadalo, že Ion dostal úder. Poté došlo k ukončení. Vlasto tím ukázal to, co o něm všichni ví. Hodně toho vydrží a je nebezpečný i v těchto těžkých chvílích.

Přitom to vypadalo, že moldavskému bojovníkovi stačí soupeře držet na zemi...

Nebyl na tom kondičně nejlépe, po skončení pauzy byl lehce kyselej. Když člověk nestíhá kondičně, tak ani hlava tak nefunguje. Tohle podle mě rozhodlo.

Právě Vlasto Čepo by měl být vaším nadcházejícím soupeřem. Lákal by vás souboj i v případě, kdyby proti Taburceanuovi prohrál?

Náš fight je zajímavý pro lidi tak i tak. I kdyby Vlasto prohrál, je to v konečném důsledku jedno. Ale pro mě je samozřejmě lepší, že se mu povedlo zvítězit. Má lepší skóre, získal body ve světovém žebříčku a náš zápas dostává ještě větší náboj.

Na čtvrtý pokus by váš vzájemný střet měl proběhnout 7. října. Oktagon to bere jako oficialitu, ale stále se čeká na stav vaší ruky, viďte?

Je to tak. Od Oktagonu jsem byl pozván a domluvili jsme se. Tenhle zápas chci, chci ho stihnout v tomhle roce. Ruku se snažím dát co nejrychleji dohromady, aby to vyšlo. Nemůžu to ale slíbit, což jsem i sám řekl. Pokud je člověk po zranění, tak to nemůže slíbit. Ještě dokončuji rehabilitace, nevím, jak se ruka bude chovat během zátěže. A to je velký rozdíl, proto jsem nic nesliboval. Víceméně jsem to napsal i na sociální sítě. Bohužel tohle všichni nedokážou pochopit. (smích)

Do toho vám ale údajně na stůl přiletěla druhá nabídka do Dana White's Contender Series, kde byste mohl mít zápas v srpnu. Je možné, že ji upřednostníte na úkor souboje s Čepem?

Nabídku máme, ale řešili jsme úplně to samé. Není jistota mé ruky. Teď nedokážu říct, kdy se vrátím zpět do klece. Druhá věc je ta, že chci tenhle příběh s Čepem nejraději ukončit zápasem. Už se to táhne dlouho a zabíhá to do osobních rovin, i když se to snažím tolik neprožívat. Myslím si, že si to zaslouží vrchol v podobě zápasu.

Jakub Tichota vydržel nesmysl, Keitu ale nešokoval. Ten se stal dvojnásobným šampionem OktagonuVideo : Oktagon TV

Pokud by ruka byla v srpnu stoprocentně v pořádku, jak byste se rozhodl?

Budu si muset vybrat. Pokud budu v létě schopný v pohodě trénovat, tak budeme chtít zápas s Čepem a Contender by byl popřípadě potom. Ale není to uzavřené téma. Zatím jsme se domluvili takhle.

První zápas v Contenderu pro vás nedopadl dobře, druhá výzva by mohla být ideální šance na reparát, nemyslíte?

Neberu to jako reparát, ale UFC je nejprestižnější organizace na světě a Contender je do ní vstupenka. Láká mě to. Věřil jsem tomu už loni, že by mohla přijít druhá nabídka. Nějaké informace se k nám dostaly po mém prvním zápase. Bohužel se to ale sešlo tak, jak se to sešlo. Jediné, jak to mohu vyřešit, je být zdravotně v pohodě a pak v klidu rozhodovat.

Naopak tu ale může být v budoucnu i varianta, že byste obdržel přímo nabídku od UFC, stejně jako se to naposledy povedlo Tereze Bledé, která rovněž nezískala smlouvu v Contenderu.

Je to tak. Už se to v minulosti povedlo hodně fighterům, dostali přímou nabídku. Byl to například Slovák Ľudovít Klein nebo i Jiří Procházka, který byl ale v trochu jiném postavení. Rozhodně je to další varianta, která by se mohla povést. Takovou nabídku jsem ale ještě nedostal...

Když jsme u Terezy Bledé, sledoval jste její premiéru v UFC?