Střet generací i světů. Zatímco již 37letý Buchinger je na konci úspěšné kariéry, během níž se stal šampionem organizací Cage Warriors, M-1 Global a Oktagonu, naopak o jedenáct let mladší Paradeiser na první titulové žezlo stále čeká. „To, že se mnou chce jít, mě probudilo. Tvrdil, že na mě má. To mě hrozně nahecovalo. Bude to mít hodně těžké, nebude vědět, jestli je chlap, nebo žena,“ věří si prvně jmenovaný.

„Když jsem šel poprvé o titul, tak jsem neměl moc dobré období. Nebyl jsem se sebou spokojený, v zápase to na mě dolehlo. Byl jsem zpomalený, špatně jsem vyhodnocoval věci a podle toho to také dopadlo,“ přiznává Paradeiser, že nezdar z prvního duelu s Buchingerem nesl hodně těžko. „Bolelo to hodně, byl to trn do srdce. 4-5 měsíců jsem byl smutný. Nevěděl jsem, co dál,“ vrací se v čase jeden z nejtalentovanějších bojovníků. Ale nevzdal se.