Milovaný i nenáviděný bijec v první polovině října dostal od organizace Oktagon MMA vyhazov za opakující se nevhodné chování, fatální bylo napadení trenéra po turnaji v Bratislavě. Netrvalo však dlouho a Mikulášek našel nový „domov“. V organizaci Clash of the Stars bude platit za jednu z největších hvězd a neskrývá nadšení z toho, že si přijde na vskutku lákavé finanční obnosy.

Jaký pro vás byl přechod od profesionálů, mezi nimiž jste byl necelých deset let?

Úplně v pohodě. Stalo se, co se stalo. Život jde dál, asi to tak mělo být. Momentálně jsem ve fázi, kdy si užívám opravdu všechno. Ať už to jsou tréninky, nebo to, že jsem zpátky u týmu a podobně. Co se týče přechodu do Clashe, tak nad tím lidi hodně žvanili. Já tam ale nejdu zápasit s úplnými trotly, byť to někdy s takovým trotlem prostě dopadne. Le Sy (Tomáš Linh Le Sy, spoluzakladatel organizace - pozn. red.) má se mnou plány, které se lidem budou líbit, a budou překvapeni. Nikdo to nebude čekat.

Považujete se za jednu z největších hvězd organizace?

Nehraju si, že jsem největší hvězda. Tohle neřeším, na tom svět nestojí, od toho tam jsou jiní. Teď si užívám přítomnost a to, co dělám… Určitě tam ale jsem jeden z nejlepších. Bezpochyby tam jsou i další šikovní fighteři jako Tadeáš Růžička, Jan Fajk či Leo Brichta.

Myslíte, že v budoucnu budou stejné kroky volit i další profesionální bojovníci?

Někdo to musel oficiálně „odpanit“ a podepsat s nimi smlouvu, což jsem udělal já. A myslím si, že příštím rokem uvidíme více zápasníků, se kterými se lidi budou vídat právě v Clashi.

Kdy pod novou „stájí“ nastoupíte poprvé?

Přesný datum říct nemůžu, ale bude to hned na další akci, kterou bude mít. Diváci mě uvidí dvakrát za sebou.

Jak jste na tom po psychické stránce? Není tomu dávno, co jste si prošel krušným obdobím.

Teď mám úplně jiný svět, ale jakože úplně jiný. Jsem mega spokojený. Už jen to, jak se ke mně chová organizace, třeba po finanční stránce a podobně. Ve všech ohledech jsem spokojený.

Po finanční stránce jste tedy spokojenější, než když jste byl v Oktagonu?

Ano, to jsem. Teď to nemyslím vůbec zle, protože Ondru Novotného (spoluzakladatel Oktagonu MMA) mám rád a nic proti němu nemám. Navíc je to člověk, který mi v životě hrozně moc pomohl a udělal mi jméno a to, kým jsem dnes. On a Pavol Neruda. Ale nevěřím tomu, že bych někdy od Oktagonu dostal takovou finanční nabídku, jako jsem dostal od Clashe.

Jedná se tedy o největší výplatu kariéry?

Skoro jo. Pokud nepočítám zápas s Vémolou, za nějž jsem dostal strašně málo peněz, což říkám na rovinu, protože to bylo opravdu málo. Ale na druhou stranu jsem díky tomu zápasu vydělal slušné peníze na sponzorech. Takhle to bylo.

Jak byste se rozhodl, pokud by přišla nabídka vrátit se do Oktagonu?

Nesmysl, totální nesmysl. Řekl bych si o strašně moc peněz.

Co nabídky od jiných organizací? Zmiňoval jste například polskou KSW.

Tomu jsem otevřený. Myslím si, že mě tam diváci na 75-90% příští rok uvidí. Mám nějaké další věci v plánu, mám nabídky i na titulové zápasy. Tohle všechno bych chtěl dodržet a vyhrát. Prostě chci příští rok vyhrávat tituly a vydělávat peníze. Zároveň chci být šťastný a užívat si života.

Jak jste na tom s popularitou? Změnila se?

Nedávno jsem přišel o Instagram, zhruba před měsícem. Teď mám nový, kde mám 15 tisíc sledujících. Furt mi to roste a všichni se tomu diví. Já jsem přitom jeden z těch, co má nejvíc organické sociální sítě. Nekupuji si sledující ani sponzory. Věřím, že do konce roku budu mít kolem 30 tisíc sledujících a třeba do poloviny příštího roku zhruba 100 tisíc… Já na tom svět nestavím, je to ale fajn i díky sponzorům. Mám obrovské dosahy jako v době, kdy jsem zápasil s Vémolou. To jsem měl dosah třeba 5 milionů lidí, což byl nesmysl.

Jsou sociální sítě nezbytné pro každého bojovníka?

Já se práce nebojím, ale je příjemnější, když člověk ráno vstane a ví, že může jít na trénink a ne do práce. Sociální sítě to člověku v tomhle ulehčují, může si tam vydělat. Není to vždy jednoduché, ale věřím, že se dostanu do fáze, kdy nebudu muset řešit vůbec nic a budu spokojený. Neříkám, že teď chodím do práce, ale člověk musí neustále přemýšlet. A když to řeknu s nadhledem, tak se chci dostat do fáze, že si řeknu a koupím si bundu Louis Vuitton za 200 tisíc. Neříkám, že bych si ji koupil, to bych raději něco koupil mámě nebo přítelkyni (smích).

Máte novou partnerku, viďte?

Je to tak, pomáhá mi to hrozně moc. Je to parťák a člověk, který za mnou stojí, ať se děje, co se děje. Takového člověka já potřebuji. Je jednoduché být s kamarády, ale když máte někoho, s kým trávíte čas každý den a podporuje vás na sto procent, tak je to super. Pro holky ten náš sport není jednoduchý. Neustále nás něco bolí a jsme unavení. Málokdo tohle chápe. Nechápou, že člověk na každém tréninku podá maximální výkon, drží diety a je pak z toho rozsekaný. Myslí si, že je normální být neustále pozitivní a ne jen si stěžovat. Zkrátka nevidí, co všechno je za tím.

Proč vám vlastně sociální sítě smazali?