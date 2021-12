Bude součástí velkolepé události! Český bijec neváhal ani okamžik

O přesunu do polské KSW se spekulovalo již pár dní před oficiálním vyjádřením Miroslava Brože. Ten měl původně zápasit 30. prosince na turnaji OKTAGON 30, avšak nabídka polské strany byla lákavější. Na KSW s pořadovým číslem 65, jehož hlavním zápasem bude pikantní bitva mezi Chalidovem a Soldićem, se objeví také česká zápasnice Magdalena Šormová, která se utká s domácí Anitou Bekusovou.

Kdy se zrodil první kontakt mezi vámi a KSW?

Jeli jsme do Prahy a v sobotu ráno přišla nabídka od Davida Vyvážila. Polský Arnox mě kontaktoval, zda nechceme zápas na KSW. Psali nám, že jim odpadl v jednom zápase soupeř. Já jsem neváhal a hned jsem řekl, že to beru. Je to můj sen zápasit v KSW.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený KSW (@ksw_mma)

Je to zatím smlouva na jeden zápas?

Oni chtěli dlouhodobější smlouvu. Zatím ale jednáme. Já momentálně jednám s několika organizacemi, což jsem jim také řekl. Pro mě je momentálně nejlepší řešení střídavý start. Něco jako je v hokeji. Byl bych v nějaké česko-slovenské organizaci, která by mě pustila ven. Takhle jsme se i s Polákama domlouvali. Bylo to ale hrozně narychlo, tak jsme řekli, že se domluvíme na jeden zápas a pak budeme řešit, co bude dál. Je to i pro ně lepší. Alespoň uvidí, jak se předvedu.

KSW tedy řadíte výše než OKTAGON?

Určitě. OKTAGON je největší česká-slovenská organizace. KSW je ale pro mě větší svojí tradicí. Já to neberu, že jedna či druhá organizace má více sledujících. KSW je tu hrozně dlouhou dobu a už jen tradičností je pro mě lepší.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený MIROSLAV BROŽ (@inkvizitor_mma)

Měl jsem mít přitom zápas 30. prosince na OKTAGONU 30. Věděl jste s kým budete zápasit?

Jednali jsme s Ondrou Novotným, nějací soupeři tam byli. Vím, že byl ve hře Tato Primera. Ale s ním jsem v minulosti zápasil a porazil jsem ho. I proto jsme si říkali, proč bychom šli s někým, koho jsme už porazili.

Váš zápas v KSW přijde 18. prosince. Je to pro vás rozdíl zápasit před Vánoci nebo až po nich?

Paradoxně je to pro mě velký rozdíl. Já jsem věřící a pro mě jsou Vánoce důležité. Před dvěma lety jsem měl zápas 30. prosince a řekl jsem si, že už to nikdy nechci zažít. Ty Vánoce jsem si vůbec neužil. Ke štědrovečerní večeři jsem měl lososa s jednou bramborou. Teď sice trpím, ale super je, že je to právě před Vánoci. Člověk pak může vypnout.

Miroslav Brož byl za rváče. V parádní přestřelce porazil na body Němce JungwirthaVideo : Oktagon TV

Zápasit budete proti Adamu Niedzwiedzovi. Jak byste ho popsal?

Je hodně kvalitní zápasník. Úplně luxusní zemař, který je schopný nasazovat zespoda i seshora. Můj plán je tvrdý postoj a budu si dávat pozor na takedowny, aby mě nehodil. Čím déle se udržím v postoji, tím je to pro mě lepší. Mám na něj hodně informací od kluků z Polska. Všichni říkali, že zlepšil i postoj, ale že ta zem je vážně výborná. Třeba mě i překvapí a bude chtít zápasit i v postoji.

Měl jste někdy v kariéře podobně laděného zápasníka?

Nikdy. Myslím si, že takhle dobrého zemaře jsem ještě nikdy neměl. V profi zápasech mám šestnáct zápasů a v amatérech asi pětadvacet a nikdo mě nikdy neutáhl. Ale jak se říká, všechno je jednou poprvé (smích). Každý má ale své dobré a slabé stránky. Je důležité, jak si budeme umět prosadit to svoje.

S vámi na kartě bude i česká zápasnice Magda Šormová. Jste spolu v kontaktu?

Vůbec. Nikdy jsme spolu ani netrénovali. Občas se vidíme třeba na galavečerech. Samozřejmě jí to ale přeju. Je to navíc další Čech, co je v KSW.

Budete součástí turnaje, jehož zlatým hřebem bude souboj mezi Soldićem a Chalidovem. Jak to tipujete?

Pro mě je to sen být na galavečeru, na kterém je takový zápas. Je to opravdu masakr, obrovskej tahák. Mě by nikdy v životě nenapadlo, že bych mohl být na hlavní kartě zápasu Soldić – Chalidov. Soldić strašně vyspěl, je tvrdej a fakt je to strašně dobrej chlap. O Chalidovovi se ani nemá cenu bavit. Je to obrovská legenda. Roli může hrát třeba věk. Soldić na tom může být fyzicky lépe, ale Chalidov si to zase umí pohlídat. Za mě vůbec nevím, jak by to mohlo dopadnout.

Při Oktagonu 24 stříkala krev. David Kozma a Miroslav Brož měli pořádně rozmlácené obličejeVideo : Sport.cz, OKTAGON MMA

Zápas se uskuteční v sobotu. Kdy se vydáte směr Polsko a jaké jsou plány v následujících dnech?

Bud ve středu nebo čtvrtek pojedeme do Polska. KSW totiž chce, abychom už ve čtvrtek byli v Polsku. Musíme dělat ještě nějaká proma. V pátek odpoledne bude oficiální vážení a během dne přijedou také trenéři. Teď už je to jenom o váze. Budu muset dát dolů šestnáct kilogramů a to bude bolet. Měl jsem totiž připravenou váhu na 30. prosinec. To jsem věděl, že to bude v pohodě. O čtrnáct dní ale zkrátit shazování je obrovský rozdíl. Jsem týden na jednom salátu a třech trénincích denně.

Blíží se Nový rok. S jakými plány do něj půjdete?