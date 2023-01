Měl toho plnou hlavu, teď už si ale může oddychnout. Čtyřiatřicetiletého Brože budou moct domácí fanoušci i nadále vídat v českých a slovenských halách, vrací se totiž do organizace Oktagon MMA, kde ještě před odchodem do konkurenční RFA působil. Inkvizitor, jak se Brožovi přezdívá, pro Sport.cz vysvětlil, proč si vybral právě návrat do Oktagonu, mezi jakými nabídkami se rozmýšlel nebo zda očekává negativní ohlasy na jeho comeback.

Vracíte se do Oktagonu, mezi jakými nabídkami jste se rozmýšlel?

Rozhodoval jsem se mezi třemi nabídkami – KSW, Oktagon a RFA. RFA s Oktagonem na tom byly, co se týče nabídek, podobně. Tu nejlepší ale dalo KSW, byla fakt dobrá. Ani jsem nečekal, že dostanu takové podmínky. Fakt jsem koukal, bylo to milé. Ve finále jsem se rozhodoval už jen mezi KSW a Oktagonem.

Proč tedy zrovna Oktagon?

V první řadě bych chtěl poděkovat RFA za ten rok, neměl jsem k tomu žádné výhrady, na čem jsme se domluvili, tak platilo. Já jsem ale velkej srdcař a chci se rvát. Když jsem se potkával s kamarády na galavečerech, tak mi ta atmosféra hrozně chyběla. Tentokráte jsem nevzal tu nejlepší nabídku, ale řídil jsem se srdcem. Řekl jsem si, že už nikdy neudělám tu věc, že bych šel jen za penězi. Tím ale neříkám, že mám špatnou smlouvu, to vůbec ne, ale tu nejvyšší dávalo KSW. Po dohodě se všemi jsem se ale rozhodl pro Oktagon.

Oktagon vám tedy během roku stráveného v RFA chyběl?

Určitě. Jak ale říkám, s RFA byly podmínky velice dobré, bylo to fajn, všechno platilo. Už od prvního turnaje jsem ale cítil, že mi ten Oktagon chybí. Když jsem byl nedávno na jejich galavečeru, tak jsem čekal, že mě tam lidí zhejtí nebo něco řeknou, ale v ten večer mě to mile překvapilo. Udělal jsem snad 150 fotek a ptali se mě, jestli se do Oktagonu vrátím. Řekli, že se jim líbí moje zápasy a že by například chtěli vidět mojí odvetu s Christianem Jungwirthem. Strašně milé odezvy, byl jsem z toho překvapenej. Navíc, když jsem tehdy šel do RFA, tak to byla nabídka, která nešla odmítnout. Neříkám, že toho zpětně lituju, ale jestli jsem udělal chybu, nebo ne, tak to je věc jiná. To už teď nechci řešit. Každopádně jsem si vyzkoušel něco nového a nelituju toho.

Chybělo vám například i to, že Oktagon vyprodával O2 areny a na každý turnaj měl plnou kapacitu diváků?

Jako jo, chybělo. Každý chce zápasit před lidmi, proto to i dělám. Jsem v tomhle trochu exhibicionista, ale baví mě to. A proto, když už ten sport dělám a nechávám se řezat, tak ať to má nějaký ohlas. Člověk může prohrát, ale musí tam nechat všechno. Když tam nechá všechno, lidé to potom ocení. Tohle například bylo super i v Polsku, kde jsem remizoval s jejich bojovníkem a diváci se přesto se mnou fotili, chválili mě a podobně. To je to, co mi chybí.

Na sociálních sítích jste dával příspěvky, kde jste se ptal fanoušků na jejich názor. Bral jste na to ve finálním rozhodování ohled?

Abych řekl pravdu, tak ano. Hodně lidí a fanoušků mi kvůli tomu psalo. I hejtři se ozvali. Ne ale tak zle, spíš, že jsem udělal chybu, když jsem šel do RFA. Víceméně všichni byli pro to, abych se vrátil do Oktagonu. Tahle odezva mi pomohla se rozhodnout. Vlastně jsem to řešil úplně se všemi. Volal jsem si s každým mým trenérem, rodinou, přítelkyní, kamarády a sponzory. Zkrátka s lidmi, kteří jsou mi nejblíž a jsem rád, že mi s tím pomohli. Vesměs zhruba 75% z nich chtělo, abych šel do Oktagonu.

Čekáte, že vám to lidé dají „sežrat" a budou na váš návrat reagovat negativně?

Bezpochyby tu budou dva tábory. Budou tu tací, kteří řeknou, že když jsem tehdy odešel, tak ať táhnu. To už tady bude a já s tím nic neudělám. Maximálně to, že udělám skvělé zápasy a přesvědčím je, že jsem srdcař, chci dělat nejlepší zápasy a dělám to pro ně. A také to, že jsem odmítl nabídky s velice dobrými penězi. Pak tu bude druhý tábor, který i přesto, že jsem odešel, tak bude rád, že se vracím. Jsou tu i moji fanoušci, kteří za mnou pevně stojí.

V RFA jste údajně měl mít další zápas možnost bojovat o titul. Nemrzí vás, že k tomu nedojde?

Přesně tak, vyloženě jsem dostal nabídku o titul. Upřednostnil jsem Oktagon na úkor vynikající nabídky od KSW a před titulovým zápasem v RFA. Kdybych šel za penězi, tak bych podepsal s KSW. V případě titulů, tak bych zůstal v RFA. Já ale nejsem nejmladší, je mi 34, mám před sebou třeba dva tři nejlepší roky a chci si je pořádně užít.

Rovněž připadala v úvahu účast 25. února na turnaji KSW v Liberci. To také padá?

Ano, padá. Dokonce musím říct, že Ondra Novotný věděl, že jsem přislíbil účast na turnaji a byl ochoten mě pustit. Smlouvu bychom podepsali už teď, ale platila by až po tom turnaji. KSW mi ale jasně řeklo, že tohle neexistuje. Trochu jsem si i naivně myslel, že bych od KSW znovu dostal smlouvu na dva zápasy, jako tomu bylo během mého prvního zápasu a že se pak rozhodnu. Na to ale nepřistoupili.

Jak vypadala komunikace s Oktagonem? Nevadila mu, že jste před rokem od něj odešel?

Začal bych tím, že, když jsem byl dřív v Oktagonu, tak kdykoliv jsem si cokoliv domluvil s Ondrou Novotným, tak do puntíku všechno sedělo. Ať si říká kdo chce co chce. Já jsem podepsal podmínky, řekli jsme si něco ústně, a vždycky všechno platilo. Když jsem odcházel z Oktagonu, tak jsem za nimi šel a řekl jsem ji, jakou nabídku jsem dostal. Kdybych dostal stejnou nabídku, tak bych zůstal, ale nešlo to. Pak jsem tedy nabídku dostal, ale to už jsem byl domluvený s RFA, slíbil jsem podpis a já své slovo držím. Teď musím říct, že jednání byla naprosto skvělá. V době, kdy jsem řekl, že bych rád jednal o návratu, tak Ondra přišel s tím, že by se mnou rádi jednali a potvrdil to, že jsem byl charakter a na všem jsme se domluvili. Myslím si, že to bere jako byznys, a byznys to je. Jsem rád, že se takhle zachoval. Je to pro mě taková satisfakce a důkaz, že když se snažíte být dobrý člověk a jednáte s lidmi na rovinu a s respektem, tak se vám to vrátí.

Nepřipadá v souvislosti s vaším návratem účast v milionovém projektu Tipsport Gamechanger?

Vůbec jsme se o tom nebavili. Já jsem defakto úplně novej, nemůžu si říkat o Gamechanger. Chci, aby lidé pochopili, že jdu dělat jednu věc – budu se snažit předvádět masakr bitky. Nejdu si pro žádné tituly, ale jsem nohama pevně na zemi a důležité pro mě je bavit lidi. Přijdu a porvu se s každým. Veltr je navíc ohromně nabitej a za sebe bych si třeba dokázal představit zápas s Christianem Eckerlinem, Robem Pukačem nebo odvetu s Christianem Jungwirthem. Jdu předvádět tvrdé bitvy, kde samozřejmě v téhle kvalitě můžu kdykoliv padnout, a nebo vyhrát, jako právě s Jungwirthem, kde to bylo hodně těsné. Šlo o to, co jsme předvedli. Vím, jaká je na špičce kvalita a já se tam musím postupně probojovat. Odešel jsem, teď jsem se zase vrátil a musím držet hubu, makat a vyhrávat. Pak se uvidí.

Bavili jste o nějakém datu, kdy byste mohl poprvé naskočit do zápasu?