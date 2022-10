„Když se UFC dozvěděla, že nemám na dnešní dobu víza, tak řekli, že se bojí, že je nedostanu. Raději to přehodili do Abú Dhabí nebo do Ameriky, kde víza mám. Nakonec mi dali i jiného soupeře, to je mi ale jedno. Neřeším to, hlavně, že mám zápas. Jdu vyhrát a hotovo," má jasno dvaatřicetiletý Uzbek, který se během přípravy musel vypořádat i s řadou zdravotních problémů. Jednou z nich byla infekce.