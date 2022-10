Kariéra MMA bojovníka Petra Ondruše se zastavila na šestnácti zápasech. Jeden z nejuznávanějších českých fighterů během ní uspěl v osmi případech, stejný počet zaznamenal také porážek. Hned dvě z nich mu přitom před více než čtyřmi lety nemilosrdně uštědřila zřejmě nejlepší tuzemská dvojice bojovníků Karlos Vémola a Patrik Kincl. „Na oba zápasy jsem si věřil, že vyhraju," sršel odhodláním Ondruš, jenž jako jeden ze dvou (prvním byl Tomáš Kužela) tuzemských bojovníků měl tu možnost změřit síly s protagonisty nově oznámeného odvetného duelu, jenž se uskuteční 30. prosince na turnaji Oktagon 38 v pražské O2 areně.

Jeden z nejočekávanějších duelů historie domácí MMA scény pochopitelně zajímá již zmíněného Ondruše, který ačkoliv bude zápas pozorovat v roli nezaujatého fanouška, přesto má o průběhu a výsledku jasno. „Pokud Karlos nezahraje jako vždy na nějakou psychickou strunu, což předvedl minule a umí to, tak podle mě není šance, aby vyhrál. Patrik měl vyhrát už před čtyřmi lety. Kdyby ale nebyl zlomený v hlavě, tak by ho porazil," popisuje bojovník s přezdívkou Píno v rozhovoru pro Sport.cz.

Kdo podle vás vyhraje?

Jednoznačně Patrik. Pokud Karlos nezahraje jako vždy na nějakou psychickou strunu, což předvedl minule a umí to, tak podle mě není šance, aby Karlos vyhrál.

Jak tedy Kincl dospěje k vítězství?

Je úplně jedno, jak a kdy by měl vyhrát. Tam, kde bude příležitost a Karel mu ji dá, tak to udělá. Patrik je v postoji o třídu lepší, na zemi bude sice slabší, ale je techničtější. Myslím si, že není prostor, aby ho tam Karlos utloukl. Je to ale sport, vždycky se může něco stát. Pravděpodobnost, že by Patrik prohrál, je tak 1:5.

Proč si to myslíte?

Patrik měl vyhrát už před čtyřmi lety. Kdyby ale nebyl zlomený v hlavě, tak by ho porazil. Je to komplexní zápasník, ve všech věcech je úplně jinde než Karlos. Krom hlavy teda, tu má Karlos posunutou úplně jinam, než všichni ostatní. Bylo to vidět i v zápase s Attilou, kde podle mě prohrál už den předem. Když si Karlos nevěří, tak tělo nefunguje. Každopádně si myslím, že Patrik je na odvetu dlouhodobě připravenej. Posunul se ještě o kousek dál, myslím si, že mu nedá žádnou šanci ukázat ten jeho nezábavný styl.

Petr Ondruš a Patrik Kincl. Zápas, který skončil v prvním koleVideo : O2 TV

Fandíte tedy Kinclovi, nebo jste nezaujatý fanoušek?

Jsem nezaujatý, zápasil jsem s oběma, ale asi...nevím, nebudu to přát nikomu. Sportovně by ale měl vyhrát Patrik, tak by to mělo být. Sportovci by měli uznat, že Patrik je nejlepší fighter tady.

Považujete ho tedy za nejlepšího zápasníka v domácích organizacích?

Přesně tak.

V prvním duelu, v roce 2018, byl velkým favoritem Vémola, bude tomu tak i nyní?

Kurzově to nějakou dobu bude Karlos, ale za mě by to tak být nemělo. Patrik je totiž šampion, dokonce se mu teď povedlo pás obhájit. Měla by být výhoda na na jeho straně, protože všichni čekají, že ho Karlos přejede. Veřejné mínění je ale takové, že Karlos je jen jeden a asi to tak bude i kurzem. Hodně to ale kolísá podle toho, jak kdo sází.

Tentokráte ale zápas bude na pět kol. Myslíte si, že je nějaká šance, že to opravdu skončí až na body?

Patrik mě hrozně překvapil zápasem s Lohorém. Myslel jsem si, že si to odjede na pět kol, aby se připravil na další titulový zápas. Hodně lidí říkalo, že nemá úder a nedokáže to ukončit, čímž překvapil i mě. Tímhle, co předvedl, tak si myslím, že to může skončit i před limitem. Zas na druhou, čím déle to bude trvat, tak to bude hrát spíš do karet Patrikovi, který bude mít lepší fyzičku.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA (@oktagonmma)

Jak nahlížíte na jejich více než čtyřletou cestu, kdy se neviděli?

Oba se hodně posunuli. Patrik je komplexně vybavený zápasník, hotový fighter. Karlos se trochu posunul v postoji, ale nijak brutálně hodně, má svůj zavedený mód. Když má vyhrát, tak udělá vše pro to, aby vyhrál. Jede ten svůj funkční styl, sice nezajímavej, hnusnej, ale funkční – hodím a zbiju. Dokázal to přenést i do postoje, například když v boxu bil Marpa. Umí využít pravidel, které zrovna má. I to je důležité, je to neuvěřitelnej profík.

S oběma jste měl možnost zápasit v kleci, shodně jste prohrál na škrcení v prvním kole, jak na tyhle zápasy vzpomínáte?

Na oba zápasy jsem si věřil, že vyhraju. Rozhodně ale neříkám, že nebyla šance, abych prohrál. Jsem sportovec a realista. Na Karlose jsem si každopádně věřil, věděl jsem, co dělá a byl jsem na něj dobře připravenej. Spíš si ale myslím, že mě zlomila psychika v momentě, kdy mě hodil na zem, respektive, co jsem vstal. V tu chvíli jsem vyhrál, všichni totiž říkali, že se mi proti němu nepodaří vstát z podlahy. Tak nějak jsem si říkal, že jsem pro sebe vyhrál, což bylo sportovně špatně. Pak už mě dokázal 20 vteřin před koncem uškrtit. Pro mě to byl už jen takovej závěr, sice smutnej, ale byl.

A zápas s Kinclem?

S Patrikem jsem věděl, že nemám papírově šanci na výhru, byl jako MMA zápasník o třídu možná o dvě jinde než já. Zase jsem na druhou stranu věděl, že v postoji mám šanci, což ale hned změnil. Říkal jsem si, že kdybychom se prali jako chlapi, tak nemůže úplně vyhrát. Povedlo se mu ale chytit single leg a šli jsme dolů. I na tuhle variantu jsem byl připravenej, na zemi jsem navíc od něj dostal hezkej loket, navíc, když se mi povedlo vylézt, tak jsem si natáhl stehenní sval, což bylo asi stěžejní. Následovala stejná hra. Patrik je chytrej fighter, moc dobře ví, na kterou stranu nemůžu chytat ruku, protože jí mám zkrácenou, nepokrčím jí a nenatáhnu. Právě přes tuhle stranu mi chytil rear-naked choke a věděl, že tam levačkou nedosáhnu.

Bylo by pro vás překvapení, kdyby se Kinclovi povedlo uškrtit i Vémolu?

To se také může stát. Karlos byl na domácí scéně na zemi jen jednou, bylo to v duelu s Moisem Rimbonem, kdy byl na zádech celé třetí kolo. Bylo to fakt špatné, byl v pytli.

Jak vnímáte jejich vztah? Kincl říká, že to je pro něj osobní záležitost.

S Patrikem je to těžké, je osobitý a Karlose tak trochu využil k tomu, že za ním jezdil trénovat a když mohl, tak se přes něj vytáhl nahoru. Myslím si, že Patrik udělal velkou chybu v tom, že skočil do egoistické války. Mohl by v klidu zápasit úplně někde jinde, daleko dřív třeba v KSW, minimálně tam. Zároveň si myslím, že by mohl být dávno v UFC, ale ve váze do 77 kilogramů. On ale přesto, že věděl, že půjdou o váhu výš a nebude to jeho přirozená váha, tak se nechat strhnout egem, že musí porazit Karlose. Podle mě si tímhle v uvozovkách zabil kariéru. Je to ale šampion Oktagonu, mohl být dávno v UFC, ale vybral si tuhle cestu. Za mě je to škoda, třeba je to ale pro něj to lepší. Je víc vidět, a to je to, co tenkrát chtěl docílit. Tím, že se vyšplhal přes Karlose, tak mu to teď Karlos nemůže odpustit. Tak nějak se nenávidí, dokonce se takhle nechal slyšet právě Karlos.

Válka v kleci! Petr Ondruš versus Karlos VémolaVideo : O2TV

Kdo má podle vás větší podporu u fanoušků? Je to právě Kincl?

Myslím si, že ne. Patrik je takovej zvláštní, Karlos je fenomén. Je to něco, co lidi uznávají, je to v uvozovkách modla všech. To, co ale udělal na posledním turnaji, kdy na sílu přelezl klece, tak to nahrálo do karet Patrikovi. Takovej je ale Karlos, těžko se tomu divit. Je prostě takovej, už tohle je součást jeho psychologické hry. Nabourá se mu tím do hlavy, nenechá si mu užít ani chvilku slávy. Tohle je jeho hra, na kterou jsem byl díky Danielu Landovi, se kterým jsem spolupracoval, připravenej. On mi to dokonce i říkal, že tohle je promyšlená věc.

Čekáte, že s blížícím se zápasem se rozjede nějaký trash-talk?

Podle mě určitě. Pravdou je, že před těmi 4 lety na tiskové konferenci to Patrikovi úplně nešlo. Karlos ho o parník přejel a udělal z něj pitomce. Myslím si, že tam se to tenkrát zlomilo a díky tomu si Patrik prohrál zápas. Stejně tomu tak bylo u Karlose den před vážením s Attilou.

Může si to Kincl prohrát v hlavě i teď?

Klidně může, ale Patrik se psychicky posunul a udělá vše pro to, aby to teď neskončilo. Karlos je ale Karlos a do hlavy se dostane stejně tak, jako předtím. Zároveň ale nesmíme zapomenout na to, že Patrik ho zná, celou dobu ho sleduje a nepodcení to. To, co bude Karlos říkat, tak vypustí a bude se soustředit na zápas.

Kincl by v případě výhry vyrovnal bilanci. Byl by podle vás reálný třetí, rozhodující zápas?