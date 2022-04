V úvodu letošního roku zaznamenala organizace OKTAGON MMA citelnou ztrátu, přišla totiž o šampiona polotěžké váhy Viktora Peštu, který zamířil za novou výzvou do americké organizace PFL. „Vždycky jsem se chtěl vrátit do světa a zápasit na nejvyšší možné úrovni. Když byla možnost, tak jsem toho využil," řekl Pešta krátce po přesunu do PFL.