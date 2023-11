Fotogalerie +2

Oktagon se tak po německých štacích ve Frankfurtu, Oberhausenu a Mnichovu stěhuje do v pořadí již čtvrté zdejší arény, která přitom při hokejových duelech Kolínu nad Rýnem disponuje kapacitou až 20 tisíc diváků. A zcela určitě se bude jednat o rekordní návštěvu turnaje bojových sportů na německém území v historii.

Emočně vždy skvěle nabuzené domácí fanoušky čekají jejich největší hvězdy, které je vždy donutí burácet na plné obrátky. Velká pozornost se například upíná na bývalého fotbalistu a v současné době milionáře, jenž zápasení v kleci bere spíše jen jako drobný přivýdělek, Christiana Eckerlina, kterého v rámci hlavního předzápasu čeká neřízená brazilská střela Leandro Silva.

„Přijede a chce mě porazit. Ale v Německu se to nestane. Nemůže zvítězit, protože jsem lepší bojovník,“ vzkazuje Eckerlin, který se kvůli zdravotním problémům vrací do klece po více než roce. Přesto případný triumf může znamenat rychlý výstřel k titulové šanci. „Myslím, že do této chvíle nezápasil proti žádnému soupeři mojí úrovně,“ odpovídá oblíbený Silva, jenž naopak značně dlouhou dobu čeká na sérii výher.

Šrouby v aréně se budou muset utahovat po těžkotonážní bitvě mezi Němcem Hatefem Moeilem a bulharským vyzyvatelem Lazarem Todevem. Obři si to rozdají rovnou v titulové bitvě, díky níž uzavřou celý galavečer. „To je poprvé, co budu bojovat před takovým publikem. Očekávám skvělou atmosféru, 20 tisíc diváků je opravdu hodně,“ těší se druhý jmenovaný. „V Oktagonu bojoval dvakrát, dvakrát měl štěstí a vyhrál. A já mu teď ukážu, co znamená „easy money“, protože to já nejsem. Pořádně mu ukážu, jak vypadá bojovník,“ věří si těžkotonážní jednička Moeil.

„Jakmile vstoupí do klece, stane se z něj úplně jiné zvíře. Je mu jedno, kdo proti němu stojí. To se mi na něm na rozdíl od mnoha ostatních zápasníků líbí. Ti jsou velmi tvrdí na tréninku, ale v kleci jsou pak úplně jiní. Je mu jedno, jestli na tribunách sedí třeba milion diváků. Prostě do toho jde. Možná to nevypadá, ale užívá si to,“ chválí Moeila jeho trenér.

S nepřátelským prostředím se bude muset popasovat jediný Čech na galavečeru Andrej Kalašnik, který si to rozdá s německým ranařem Niklasem Stolzem, jenž má za sebou neúspěšnou štaci v slavné UFC, kde zaznamenal tři porážky. Poté přišel vyhazov. „Je to jeden z největších německých talentů. Bude to domácí zápasník, fanoušci ho poženou. Zároveň ho to ale může svázat. Dáme si do řepy a vyhraje ten lepší. Klasika,“ usmívá se po zranění se vracející Čech s ukrajinskými kořeny.

Podruhé v řadě bude chtít organizaci oslnit obávaný německý klenot Kerim Engizek, který se na poslední chvíli musel popasovat se změnou soupeře. Nově proti němu nastoupí urostlý Slovák Adam Horváth. Potřetí mezi profesionály vstoupí i talentovaný Ukrajinec Ivan Klevec, jenž žije v České republice, kde se na zápasy připravuje. Slovenští fanoušci se mohou těšit i na Romana Pauluse či Lukáše Eliáše.

Turnaj Oktagon 49 startuje v sobotu 18. listopadu v 18:00 v kolínské Lanxness Areně. Galavečer můžete rovněž sledovat zakoupením PPV zde.