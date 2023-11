Pro Procházku se jednalo o porážku po dlouhých osmi letech. Nezdar v hlavním duelu turnaje UFC 295, ve kterém padl v závěru druhého kola, mu navíc nezajistil znovuzískání titulu šampiona. „Samozřejmě to každého českého fanouška mrzí. Jirka nikoho nezklamal, z jeho výkonu jsem byl velice překvapený, jak zápasil chytře. Kdy jsme naposledy viděli Jirku někoho házet, když jsme věděli, že je to největší soupeřova slabina a že ho tím zpomalí. Dělal vše dobře, akorát to nebyl jeho večer,“ hodnotí Vémola.

Zkázou byl brazilcův obávaný postoj. „Pereira ty zápasy takové má. Když zápasil o titul ve střední váze, tak s Israelem Adesanyou prohrával a pak se trefil. Při jejich odvetě se mi zdálo, že naopak vyhrával a potom prohrál. Jirka má v sobě instinkt zabijáka a šel za údery, které rozdal a do jednoho si naběhl. To se v tomhle sportu může stát. Nezapomeňme, že tu zápasí nejlepší z celého světa. Samozřejmě, že mě to mrzí,“ trápí historicky prvního českého zástupce v nejslavnější organizaci, kam poprvé nakoukl v roce 2010.

Sestřih utkání Jiří Procházka - Alex PereiraVideo : Telly/Premier Sport

I nadále se rozebírá situace z koncovky duelu, ve které Pereira nejprve rozjel sérii loktů, díky nímž českého samuraje poslal k zemi. Následně mezi oba bojovníky skočil sudí, který duel ukončil. Nebylo to ale předčasné? „Není na místě, aby to po vyjádření Jirky kdokoli v Čechách řešil, zda to tak mělo být ukončeno. On řekl, že to bylo správně, byl k tomu nejblíž, rozhodčí k tomu byl mnohem blíž než my. A pokud Jirka sám uznává, že to tak mělo být, tak bych se o tom nijak víc nebavil,“ rozebírá osmatřicetiletý šampion polotěžké váhy organizace Oktagon MMA.

A pokračoval. „Vůbec nebudu mluvit o tom, že my zápasníci chceme, aby to neukončil nikdy. Jiří je takový válečník, že by v té kleci raději umřel. Samozřejmě, že to nechtěl ukončit, ale pokud on sám řekl, že to ukončil správně, tak bych to víc nerozebíral. Stejně se to nedá změnit ani ovlivnit,“ uvědomuje si.

Uznale ocenil právě i úspěšného krajana za pozápasovou řeč, během níž jednak připustil, že duel byl ukončen správně, navíc přiznal, že byl po tvrdých loktech na hlavu nějakou dobu mimo. „O to větší kredit Jirkovi za to, jaký je sportovec. Byla by spousta lidí, co by tím živilo sítě, že to bylo ukončené předčasně a že by to chtělo odvetu. Jirka to uznal, o to větší respekt, jaký je sportovec,“ usmívá se Vémola.